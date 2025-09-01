Joga na Times Square

Wydarzenie, które rozpoczęło się w 2003 r. od kilku ludzi ćwiczących jogę na środku nowojorskiego placu, dziś gromadzi tysiące osób, zarówno doświadczonych, jak i początkujących, które uczestniczą w organizowanych przez cały dzień zajęciach jogi. Akcja ta miała być kontrą do hucznie świętowanego w tym samym miejscu przesilenia zimowego – w przeciwieństwie do głośnych i efektownych obchodów sylwestra najdłuższy dzień w roku miał być okazją do oczyszczenia umysłu, naładowania energią i odnalezienia harmonii.

Podobne wydarzenia, choć na mniejszą skalę, odbywają się także w Polsce. W wielu miejskich parkach – choćby na warszawskim Polu Mokotowskim czy w krakowskim parku Jordana – latem regularnie organizowane są zajęcia jogi, w trakcie których można się wyciszyć, złapać oddech i odpocząć od codziennego pośpiechu.