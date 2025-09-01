fbpx
Szacuje się, że przez Times Square przechodzi codziennie 360 tys. osób. Co roku w czerwcu ogranicza się jednak ruch uliczny i można wziąć udział w zajęciach jogi. W 2025 r. warsztaty pod hasłem „Mind Over Madness” odbyły się po raz 23. fot. Angelina Katsanis/Reuters/Forum
Angelina Katsanis wrzesień 2025

Joga na Times Square

Od ponad 20 lat w dniu letniego przesilenia słonecznego zabiegany zazwyczaj Times Square spowalnia, wypełniając się ludźmi, którzy chcą uciec od zgiełku miasta i znaleźć spokój w okolicy jednego z najbardziej ruchliwych skrzyżowań świata.

Artykuł z numeru

Uwolnić się od kultu produktywności

Wydarzenie, które rozpoczęło się w 2003 r. od kilku ludzi ćwiczących jogę na środku nowojorskiego placu, dziś gromadzi tysiące osób, zarówno doświadczonych, jak i początkujących, które uczestniczą w organizowanych przez cały dzień zajęciach jogi. Akcja ta miała być kontrą do hucznie świętowanego w tym samym miejscu przesilenia zimowego – w przeciwieństwie do głośnych i efektownych obchodów sylwestra najdłuższy dzień w roku miał być okazją do oczyszczenia umysłu, naładowania energią i odnalezienia harmonii.

Podobne wydarzenia, choć na mniejszą skalę, odbywają się także w Polsce. W wielu miejskich parkach choćby na warszawskim Polu Mokotowskim czy w krakowskim parku Jordana latem regularnie organizowane są zajęcia jogi, w trakcie których można się wyciszyć, złapać oddech i odpocząć od codziennego pośpiechu.

 

Prowadząca warsztaty trenerka Julia Sheykman wraz z uczestnikami fot. Angelina Katsanis/Reuters/Forum

 

Angelina Katsanis

Grecko-amerykańska fotografka mieszkająca w Nowym Jorku. Relacjonowała ostatnią kampanię prezydencką w USA oraz liczne wydarzenia sportowe. Współpracuje m.in. z agencją Reuters i „The New York Timesem”

Angelina Katsanis

Joga na Times Square