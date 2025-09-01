fbpx

nr844

Okładka miesięcznika ZNAK

Ilustracja okładkowa:
Joanna Żybul

Spis treści

1

EDYTORIAL

1Chwile bezczynnościIlona Klimek-Gabryś

TEMAT MIESIĄCA

4Co się stało z naszą pracąOlga Gitkiewicz: Czy jesteśmy swoim zawodem?
 14Czy naprawdę tęsknimy za nudą?Pyta Małgorzata Halber
 22Chwila do pomyślenia o wszystkim i o niczymPsycholog Michał Chruszczewski w rozmowie z Dominiką Tworek

FOTOREPORTAŻ

30Joga na Times SquareAngelina Katsanis

PUBLICYSTYKA

36Dlaczego nie mamy dzieci?Niskie płace, niestabilność zatrudnia czy brak mieszkań? Kamil Fejfer szuka odpowiedzi

ŚWIAT W DWUGŁOSIE

46Dobre czarowniceW obozie czarownic spotkałam kobiety takie jak ja. Reportaż Anny Alboth i Prince'a Kwame Tamakloe

PRZEBŁYSKI

56Co jest złego w dobrostanie?Urszula Pieczek: Akces do związku zawodowego przyniósłby więcej korzyści niż kolejna apka do medytacji

IDEE

64Mało amerykański papieżJarema Piekutowski: Leon XIV kocha baseball, ale nie jest stereotypowym Amerykaninem

PRZEDMIOTY RÓŻNE, DUŻE I MAŁE

74Wampirek, czyli małe jest pięknePiotr Oczko o portrecikach, które wzruszają

PO SWOJEMU

82Co nam śpiewa nad głową?Biodróżnik Michał Książek w rozmowie z Pauliną Wilk

STACJA: LITERATURA

92Trzy dni, trzy noceProza Marcina Oskara Czarnika

CHWILA DLA CIEBIE

26KrzyżówkaDla mądrali, a tu wersja online
 109Pele-mele: Joanna KarpowiczLęk można pokonać, stając mu naprzeciw

LUDZIE ◆ KSIĄŻKI ◆ ZDARZENIA

100Powitanie z AfrykąOliwia Bosomtwe: Nawet zdekolonizowana historia Afryki przychodzi do nas z Zachodu
 108Miejsce dla sztukiAleksandra Doligalska o pracowniach artystek
 108Festiwal wolnościAdam Woźniak czyta Sylwię Zientek
 108Adresy Dory MaarAnna Arno o śledztwie w sprawie muzy surrealistów
 110Pod niewygodnym kątemIlona Klimek-Gabryś poleca Bartolo Cattafiego
 112Pusta obecnośćDiana Dąbrowska o slow cinema

RYSUNKI I FELIETONY

27AmatorzyOla Szmida
 63Wszyscy potrzebujemy ogrodówEliza Mórawska-Kmita
 73Kiedy pościcie…Janusz Poniewierski
 99Nagość w BerlinieMałgorzata Rejmer
 107Mamo!…bardzo brzydkie rysunki