1
14Czy naprawdę tęsknimy za nudą?Pyta Małgorzata Halber
22Chwila do pomyślenia o wszystkim i o niczymPsycholog Michał Chruszczewski w rozmowie z Dominiką Tworek
EDYTORIAL1Chwile bezczynnościIlona Klimek-Gabryś
TEMAT MIESIĄCA4Co się stało z naszą pracąOlga Gitkiewicz: Czy jesteśmy swoim zawodem?
FOTOREPORTAŻ30Joga na Times SquareAngelina Katsanis
PUBLICYSTYKA36Dlaczego nie mamy dzieci?Niskie płace, niestabilność zatrudnia czy brak mieszkań? Kamil Fejfer szuka odpowiedzi
ŚWIAT W DWUGŁOSIE46Dobre czarowniceW obozie czarownic spotkałam kobiety takie jak ja. Reportaż Anny Alboth i Prince'a Kwame Tamakloe
PRZEBŁYSKI56Co jest złego w dobrostanie?Urszula Pieczek: Akces do związku zawodowego przyniósłby więcej korzyści niż kolejna apka do medytacji
IDEE64Mało amerykański papieżJarema Piekutowski: Leon XIV kocha baseball, ale nie jest stereotypowym Amerykaninem
PRZEDMIOTY RÓŻNE, DUŻE I MAŁE74Wampirek, czyli małe jest pięknePiotr Oczko o portrecikach, które wzruszają
STACJA: LITERATURA92Trzy dni, trzy noceProza Marcina Oskara Czarnika
CHWILA DLA CIEBIE26KrzyżówkaDla mądrali, a tu wersja online
109Pele-mele: Joanna KarpowiczLęk można pokonać, stając mu naprzeciw
LUDZIE ◆ KSIĄŻKI ◆ ZDARZENIA100Powitanie z AfrykąOliwia Bosomtwe: Nawet zdekolonizowana historia Afryki przychodzi do nas z Zachodu
108Miejsce dla sztukiAleksandra Doligalska o pracowniach artystek
108Festiwal wolnościAdam Woźniak czyta Sylwię Zientek
108Adresy Dory MaarAnna Arno o śledztwie w sprawie muzy surrealistów
110Pod niewygodnym kątemIlona Klimek-Gabryś poleca Bartolo Cattafiego
112Pusta obecnośćDiana Dąbrowska o slow cinema
27AmatorzyOla Szmida
RYSUNKI I FELIETONY
63Wszyscy potrzebujemy ogrodówEliza Mórawska-Kmita
73Kiedy pościcie…Janusz Poniewierski
99Nagość w BerlinieMałgorzata Rejmer
107Mamo!…bardzo brzydkie rysunki