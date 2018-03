Całe jej życie było wewnątrz

Mateusz Burzyk: Bardzo się starałem, by się do Pani nie spóźnić.

Halina Bortnowska: A dlaczego? Ja mam akurat sporo czasu, z domu obecnie bardzo rzadko wychodzę, więc nigdzie się nie spieszę.

Umówiliśmy się na rozmowę o Hannie Malewskiej. Wspominając ją w 1993 r., napisała Pani: „Każda wpadka (błąd w korekcie, poślizg w tłumaczeniu) w jej obecności zawstydzały. Były czymś w rodzaju małej zdrady”. Uznałem, że w takim kontekście spóźnienie byłoby niedobrym początkiem.

Nie, dla mnie to nie kłopot, bo jestem innym typem człowieka. Chyba że przyjmiemy, iż Pani Hania jest tu z nami i przysłuchuje się naszej rozmowie.

Podobno Malewska przede wszystkim lubiła słuchać, więc możemy poczynić takie założenie.

Była bardzo ciekawa, co ludzie mają do powiedzenia. W swoim pokoju w krakowskim mieszkaniu przy pl. Axentowicza usadzała gości w fotelu, częstowała herbatą lub winem i z wielką atencją słuchała.

Przywołałem owo zawstydzenie odczuwane w towarzystwie Malewskiej, bo mowa o nim w różnych głosach na jej temat. Pisał o tym w pięknym wspomnieniu choćby Marek Skwarnicki, wyznając, że onieśmielenie ogarniało go niemal przy każdym spotkaniu z nią.



To prawda, ale bywało też od wrotnie. Pamiętam momenty, kiedy ona chciała kogoś poznać i bardzo jakiegoś człowieka wyczekiwała. A potem byłam świadkiem, jak siedzą naprzeciw siebie i nie bardzo są w stanie nawiązać rozmowę, bo owszem ona onieśmielała, ale sama też bywała onieśmielona – np. poetą, którego wiersze ceniła.

Wydaje mi się, że to onieśmielenie stale towarzyszy świadkom życia Malewskiej, przez co młode pokolenie ma problem, by czegoś się o niej dowiedzieć. Skąd ta trudność w mówieniu o Malewskiej?

Osobiście również tę trudność odczuwam. Niełatwo jest mówić o kimś, kto nie chciał być tematem, kto sam się usuwał i nie chciał, by się na nim koncentrować. Cały czas była w gruncie rzeczy ukryta. Zniechęcała do tego, by poświęcać jej tyle uwagi, ile jej się należało.

Chyba z tego powodu powiedziała Pani kiedyś, że „napisanie jej biografii nie jest pomysłem realistycznym, [bo] nie zostawiała śladów”.

Tak, na szczęście myliłam się, bo bardzo dobrze udało się ją przedstawić Annie Głąb w Ostrydze i łasce. Praca przy pisaniu tej biografii musiała być podobna do tej, którą Malewska wykonała w swojej książce o Norwidzie (Żniwo na sierpie) – w obydwu przypadkach konieczne było utożsamienie się z osobą, o której chciało się coś powiedzieć.

Z biografii autorstwa Anny Głąb można się sporo dowiedzieć, choć jest ona skoncentrowana na książkach Malewskiej.

Bo w przeciwieństwie do trudności, jaką było rozmawianie z Panią Hanią o niej samej, chętnie dyskutowała ona o książkach własnych i innych autorów. Przypominam sobie np. rozmowy o różnych tomach pisanych przez Antoniego Gołubiewa. Czytała je z wielką sympatią, zrozumieniem, ale też gotowością krytyczną. Malewska była niesamowicie dokładna w tym, co dotyczy tekstów – wynikało to z naukowego treningu (studiowała wszak historię na KUL-u na początku lat 30.). Wywodziła się ze szkoły, która uczy, że nie mamy prawa przeinaczać tekstu już istniejącego.

Mam jednak wrażenie, że odsyłanie do książek Malewskiej – sugerowanie, że właśnie w nich się ukryła, to również stały motyw w wypowiedziach osób, które były świadkami jej życia. W konsekwencji stała się postacią prawie nieznaną. Współdecydowała o kształcie „Znaku” (pracując w miesięczniku od 1946 r., najpierw prowadząc pismo wspólnie ze Stanisławem Stommą i Jackiem Woźniakowskim, a następnie, w latach 1960–1973, jako redaktor naczelna z nowym, zbudowanym przez siebie zespołem) i całego środowiska, a – przyznam z zawstydzeniem – przez lata nic o niej nie wiedziałem. Wydawało mi się, że postacią dominującą w „Znaku” była nie ona, ale np. ks. Józef Tischner.

Pytanie: dla kogo?

Tischner nie był redaktorem miesięcznika, choć miał swój wkład w pismo, przynosił pomysły, które były dość chętnie podejmowane, ale zajmował się jednak przede wszystkim swoją myślą i twórczością. Zresztą Malewska odrzuciła pierwszy tekst napisany przez Tischnera – popadał w nim w żargon filozoficzny, a nie tak miało się pisać do miesięcznika.

Dla nas, którzy pracowaliśmy z Malewską na co dzień, świat kręcił się wokół niej. Ona była twarzą „Znaku", a pismo było dla niej najważniejsze, absorbowało ją całkowicie. Przygotowywała je z pewnym rodzajem perfekcji, przez lata odkładając niemalże na drugi plan własne książki. Nikt inny nie wkładał w miesięcznik ani ułamka tego skupienia, pracy i odpowiedzialności co Malewska. Przy czym, proszę zwrócić uwagę, że ona właściwie do „Znaku" nie pisała, raczej nas inspirowała, zestawiała materiały pochodzące od inny osób (ważnym jej doradcą była Anna Morawska), tłumaczyła teksty, jakich przekładu nikt innych nie chciał się podjąć lub takich autorów, z którymi czuła duchowe pokrewieństwo, jak np. Simone Weil. To, co Malewska myślała o „Znaku", było dla nas nie do odróżnienia od tego, co było naszym obowiązkiem.