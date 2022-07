Klaus chyba chciał, żeby przedmioty, które kochał, trafiły w dobre ręce. Umierał na raka (stąd ta trawa oraz niezdrowa dieta – nie musiał już myśleć o kaloriach). Wyprzedawał zbiory – planował zostawić swojej byłej dziewczynie pieniądze, a nie kłopoty. Wróciłem z Heidelbergu z walizką rzeczy, na które było mnie wówczas, zresztą po kumpelskim upuście i ogromnych wyrzeczeniach, stać: trzydziestoma flizami, dwiema ilustrowanymi Bibliami z XVII w., no i oczywiście z tą płytą Meriana. Wróciłem też ze świadomością, że właśnie poznałem kogoś bliskiego, przyjaciela, którego niestety za chwilę stracę.

Poczwarki i kwiaty

Kariera artystyczna była jej pisana. Po śmierci pierwszej żony, Marii Magdaleny de Bry, córki znanego rytownika Johanna Theodora, Merian ożenił się ponownie z emigrantką z Walonii, Johanną Sibyllą Heim. Z tego związku przyszła na świat 2 kwietnia 1647 r. Maria Sibylla. Urodziła się tuż pod sam koniec apokaliptycznego okresu wojny trzydziestoletniej, ale także w czasie gdy zaczęła się kształtować nowożytna nauka, a ludzie zdali sobie sprawę z istnienia dwóch nieskończoności wyznaczonych właśnie przez teleskop i mikroskop. Boris Friedewald, autor popularnej biografii Merian, sądzi, że musiała ją uformować atmosfera rodzinnego domu, wypełnionego ilustrowanymi książkami i dziełami sztuki, jednak to chyba pochopny wniosek – mieszkała w nim zbyt krótko. Choć może coś było na rzeczy. Kiedy dziewczynka miała trzy lata, ojciec zmarł nagle podczas wodoleczniczej kuracji w Bad Schwalbach, a na łożu śmierci miał rzekomo powiedzieć: „Nawet kiedy mnie tu już nie będzie, ludzie wciąż będą mówili, że to ona jest córką Meriana”. Matka szybko wyszła ponownie za mąż, za malarza i marszanda Jacoba Marrella. Marrel działał także na rynku holenderskim i specjalizował się w martwych naturach oraz przedstawieniach kwiatów, zwłaszcza tulipanów, wykorzystywanych w katalogach przez tzw. bloemisten, tamtejszych hodowców roślin ozdobnych. Nie była to jednak twórczość stricte komercyjna: do tulipanów artysta dodawał elementy symboliczne, odwołujące się do idei vanitas. Były to motyle – znaki duszy ulatującej do raju, lub muszle, znaczące to samo co czaszki, puste skorupy pozbawione życia.

Mała Maria Sibylla niechętnie poddawała się nauce „cnót niewieścich”, ku rozpaczy matki nie garnęła się do szycia, gotowania, sprzątania i robótek ręcznych. Gdy odkryto, że na strychu zorganizowała sobie tajną pracownię, w której kopiowała kwiaty z florilegiów, a nawet malowała je z natury, ojczym poznał się na jej talencie i zaczął ją kształcić na artystkę, uczyć malarstwa, rysunku i rytownictwa. Prace pasierbicy sprzedawał w swym sklepie w Utrechcie, co sprawiło, że szybko stała się znana także w Holandii. Kiedy dziewczynka miała 13 lat, zdarzyło się coś, co na zawsze odmieniło jej życie – dostała w prezencie kilka białych gąsieniczek jedwabników. Z braku morwowych liści poczęła karmić je sałatą, ze zdumieniem obserwowała, jak jedzą i rosną, linieją, wreszcie wysnuwają z siebie nici i tkają kokony, z których w ychodzą skrzydlate motyle, mniejsze (samce) i większe (samiczki) mające złożyć jajka. A potem cała ta cudowna przemiana rozpoczęła się na nowo. Gąsienicom i motylom poświęci życie – ludzie zaczną jej znosić pudła z owadami, a ona będzie je hodować, malować akwarelami i rysować, obserwować pod lupą, opisywać ich pożywienie i transformacje, prowadzić dzienniki i notatki, wreszcie publikować prace naukowe na ich temat. Zostanie pierwszą entomolożką. Niektóre stworzenia umrą w kokonach, z których wylęgną się larwy much, co doprowadzi ją do rozważań o znikomości życia i śmierci.

Merian stopniowo dojdzie do wniosku, że gąsienice wykluwają się z jaj składanych przez motyle – do tej pory za Arystotelesem powtarzano, że powstają one samoczynnie z błota, kału, zgnilizny i padliny.

Dodam jeszcze, że w owym czasie gąsienice, czyli larwy motyli, kojarzyły się nieodmiennie z grzechem i szatanem. Maria Sibylla dostrzegła jednak w ich coś innego – piękno. W swoich notatkach będzie nazywać motyle letnimi i słonecznymi ptakami, zaś nocne ćmy porównywać do sów. Interesować będą ją również mrówki, pająki, ślimaki, żaby, chrząszcze i owady zastygłe w bursztynie. Jest jeszcze coś więcej: badaczka zobaczy w owadzich przemianachprzejaw działania Stwórcy. W 1679 r., w przedmowie do pierwszego tomu Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung (Cudowne przemiany gąsienic i ich szczególne kwietne pożywienie), artystka wyzna: „Nie pożądam własnej sławy, ale chcę chwalić Boga, Stworzyciela nawet najmniejszych i najmarniejszych robaków, gdyż powstają one z Jego woli, nie zaś same z siebie”. W kolejnym wydaniu doda zaś: „Doskonale wiem, że nawet najmniejsze stworzenia zostały stworzone przez Boga, a mimo że wielu ludzi postrzega je jako bezużyteczne, ja widzę w nich dowód Bożej chwały i mądrości”. Dotrze do niej też w pełni znaczenie symbolu stosowanego w sztuce już od dawna: pozornie martwy, nieruchomy kokon, z którego wychodzi zachwycający motyl, to droga chrześcijańskiej duszy ulatującej z ziemskiego ciała do zbawienia.

