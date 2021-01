Jeż na autostradzie: Gość-inność

Jeszcze lepsi to wiersz z pozoru oschły i ironiczny. Ale lodowaty, prosty język relacjonuje sytuację pełną napięcia i podskórnej agresji. Oto pojawia się ktoś – obcy, inny. Gość z tak daleka, że tylko baśniowe „za siedmioma górami” właściwie oddaje dystans. Nie jest to dystans geograficzny, chodzi właśnie o inność, to jedyne, czego dowiadujemy się o „innych stronach”. Ambiwalencja wobec gościa – owszem, przyjmiemy cię, ale tylko na naszych warunkach, tylko jeśli przejdziesz błyskawiczny kurs naszego języka i opowiesz o sobie „naszymi słowami” – przywodzi na myśl derridiańskie pojęcie hostipitality, łączące w sobie gościnność (hospitality) i wrogość (hostility). Pojęcie gościnności zakłada przecież, iż jesteśmy u siebie, że posiadamy ten kawałek Ziemi – inaczej niż ten, który przeszedł („przepłynął / a nawet przeskoczył”) takie czy inne zasieki. Przybysz, nie mając do niczego prawa, pozostaje skazany na naszą gościnność. Jeśli jest obcy, to właśnie dlatego iż my czujemy się tak bardzo u siebie. To nasze poczucie bycia w prawie czyni z gościa innego.

Nam zaś pozwala poczuć się lepiej. A nawet jeszcze lepiej. Państwo na P (to tytuł książki Sośnickiego z 2009 r.) słynie przecież z przywiązania do wartości. Wystarczy otworzyć gazetę.

Jeszcze lepsi

Dariusz Sośnicki

Za siedmioma górami,

za siedmioma rzekami

pod wieloma względami

jest inaczej,

powiada gość

z innych stron.

Pańskie strony są nam

tak bardzo obce, przepraszam,

tak bardzo bliżej nieznane,

że proszę je nam przybliżyć

nie w jednym, ale w siedmiu

zdaniach naszego języka,

którego siedmiodniowy kurs,

jak nam powszechnie wiadomo,

przeszedł pan i przepłynął,

a nawet przeskoczył

pod osłoną nocy, nic sobie nie robiąc

z zasieków „szcz” oraz fleksji.

Proszę nam o tym opowiedzieć,

chcemy być jeszcze lepsi.