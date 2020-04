Lektury na czas niepokoju. Gdzie ukrywa się Julia Fiedorczuk?

Podróż do Zdroju ? A może zanurzenie się głęboko w przestworza czasu wraz z Anną Inn? Julia Fiedorczuk, autorka znakomitej powieści Pod słońcem , zdradza, gdzie można ukryć się przed trudnym czasem.

Słodycz jabłek, słodycz fig

Jane Hirshfield, tłum. Mieczysław Godyń, Magda Heydel, Agata Hołobut, Czesław Miłosz, Adam Szostkiewicz

Wiersze, w których słychać ciszę, spokój i akceptację dla świata takiego, jakim jest. Nic w nim nie jest trwałe, wszystko się zmienia – to trudna i niechciana prawda, ale przecież właśnie dzięki nietrwałości istnieje nadzieja na zmianę. Skoro wszystko przemija, to i ten nasz trudny czas przeminie. Tymczasem jednak musimy żyć jak najlepiej – tu i teraz.

Wydawnictwo Znak

Anna In w grobowcach świata

Olga Tokarczuk

Znakomity sposób na to, żeby pobyć w teraźniejszości, jednocześnie nurkując głęboko w przestworza czasu. Mądra, wielopoziomowa, wciągająca baśń, prastara i nowoczesna. Opowieść o Annie In, Inannie, o zwykłej kobiecie, która jednocześnie jest boginią. O nierozerwalnym związku między życiem i śmiercią.

Wydawnictwo Literackie

Zdrój

Barbara Klicka

Znakomicie napisana opowieść o pobycie w sanatorium, które okazuje się być miejscem nie tyle fizycznym, co psychologicznym albo duchowym. Powieściowy świat łączy w sobie realizm i fantastyczną grozę. Bohaterką jest kobiece ciało – swojskie i obce, erotyczne i kruche, uwięzione w języku i konwencji, tęskniące do wolności, za którą wszyscy teraz tęsknimy. Na szczęście podróż do Zdroju nawet w tych osobliwych warunkach jest możliwa!

Wydawnictwo W.A.B.