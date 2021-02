Czy historia Zagłady jest antypolska?

Sąd Okręgowy w Warszawie zajął w tej sprawie stanowisko 9 lutego 2021 r. Uznał, że badacze muszą przeprosić powódkę oraz zmienić w kolejnych wydaniach fragment książki. Natomiast odrzucił żądanie 100 tys. złotych zadośćuczynienia. W ustnym uzasadnieniu sędzia przyznała, że orzeczenie sądu nie może powodować efektu mrożącego dla badań naukowych, a żądana kwota do tego by doprowadziła. Jednocześnie, wskazała, że wolność wypowiedzi, w tym wolność badań naukowych doznaje ograniczeń, gdy naruszone zostają dobra osób trzecich. W wypadku powódki sąd uznał, że było nim prawo do kultu osoby zmarłej. W takiej sytuacji szczególnie należało zadbać o rzetelność prowadzonych badań. Według sądu tak się nie stało. Autorka rozdziału powołała się na wywiad, którego udzieliła Maria Wiltgren (Estera Siemiatycka) w 1996 r. w ramach projektu USC Shoah Foundation Visual History Archive. W ocenie sądu wywiad był pełen nieścisłości, a Wiltgren przywoływała wydarzenia, których nie była świadkiem, co zostało uznane przez sąd za równoznaczne z plotką, pomówieniem. Badacze nie zgodzili się z treścią wyroku. Po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego złożą apelację. Warto już teraz zasygnalizować kilka niepokojących stwierdzeń uzasadnienia. W kontekście studiów nad zagładą Żydów jest nim podważenie ważnego źródła, jakimi są wywiady z ocalałymi i ich specyfika. Gdyby Estera była naocznym świadkiem obławy i zamordowania ukrywających się w lesie Żydów i Żydówek, nie ocalałaby. Poza tym, większość ustaleń historycznych opiera się na relacjach osób, które nie były świadkami jakiegoś wydarzenia. To od decyzji badacza zależy, na podstawie jakich informacji i materiałów skonstruuje narracje, stąd tak ważne pozostają kompetencje i znajomość problematyki badawczej. W projekcie Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Historycznego z 22 września 2020 r. można przeczytać: „Historycy winni też pamiętać, że ich interpretacja nigdy nie jest ostateczna, skończona lub »jedynie słuszna« oraz że podlega weryfikacji naukowej”. Naukowcom przysługuje prawo do popełnienia błędu, jak i do jego poprawy. Nie istnieje jeden wzór, według którego powinno się opowiadać o przeszłości. Inną jeszcze kwestią pozostaje też to, czy prawo do kultu zmarłej osoby jest równoznaczne z prawem do pozytywnej biografii. Gdyby tak miało być, ograniczeniu ulegałoby prawo do krytyki, będące podstawą wolności wypowiedzi.

Barbara Engelking, autorka rozdziału o powiecie bielskim, gdzie znalazł się fragment o sołtysie wsi Malinowo, jeszcze przed wyrokiem na stronie Centrum zamieściła obszerny wpis, w którym przybliżyła kulisy tych przeszłych zdarzeń. W książce napisała o nich krótko ze względu na przyjętą metodologię, która zakładała dokładne odtworzenie historii ukrywania się Żydów i Żydówek na terenie danego powiatu. Estera przeżyła natomiast w obozie pracy w Rastenburgu (Kętrzynie). Engelking przywołała mimo to postać Estery, zapewne ze względu na pamięć o jednostkowych historiach tak ważnych w kontekście masowej zagłady. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej po ogłoszeniu wyroku Engelking zwróciła uwagę, że historia Estery i sołtysa Malinowa jest typowa dla problematyki zagłady Żydów – ze względu na swoją złożoność i niejednoznaczność postawy sołtysa. Pokazuje ona, że niemiecka okupacja stworzyła warunki działania, w których ten sam człowiek mógł uratować czyjeś życie i być odpowiedzialnym za śmierć innych ludzi. Historie udzielania pomocy pozostają w przeważającej części niejednoznaczne moralnie. Zresztą skonfrontowanie się z konkretnym przypadkiem postaw wobec ofiar Zagłady okazało się wyzwaniem dla spójności narracyjnej polityki historycznej. Ci, którzy domagali się potwierdzenia jednoznacznie pozytywnego wizerunku sołtysa, powoływali się m.in. na dokumentację powojennych procesów (potocznie nazwanych „sierpniówkami”). Przy czym, odwoływanie się do akt tych procesów w Dalej jest noc pozostaje jednym z zarzutów kierowanych wobec autorów i autorki książki przez zwolenników tej samej polityki historycznej. Jak trudne jest utrzymanie wszystkich jej twierdzeń widać też w wywiadzie, którego udzieliła prawniczka powódki dla portalu wPolityce.pl, przyznając: „Podkreślę, że tematem procesu nie jest podważanie faktu, że we wsi Malinowo doszło do denuncjacji czy zamordowania ukrywających się Żydów, ale przypisania czynu niewłaściwej osobie. O tym powinni pamiętać krytycy tego procesu – tu nikt nie twierdzi, że Polak nie wydał Żydów. Prawdopodobnie wydał, ale nie ten”.

Proces ten ma oczywiście wymiar polityczny. Takie działania państwa mogą odwieść wielu badaczy, edukatorów, ludzi kultury czy aktywistów od zajmowania się tematyką Holokaustu. Zresztą to już się dzieje. Tego typu praktyki mogą też jednak mobilizować uwagę społeczną wokół tematyki zagłady Żydów (za pierwszym razem stało się to po nieudanej nowelizacji ustawy o IPN). Jednym z zaskakujących przykładów jest wywiad, którego udzieliła powódka Filomena Leszczyńska dla „Dziennika Gazety Prawnej”; zapytana, jak się dowiedziała o tym, że jej stryj jest wspomniany w książce Dalej jest noc, przyznała, że słuchała Radia Maryja. W jednej z audycji czytano fragmenty książki, gdzie „zaprezentowane były dość szczegółowe przypadki mordów na Żydach”. Oczywiście pytaniem pozostaje, jak audycja wyglądała i jakim komentarzem zostały te fragmenty opatrzone. Dyskurs prawicowy nieustannie przesuwa granice tego, czego można się po nim spodziewać. Nagłówki prorządowych mediów po ogłoszeniu wyroku – „Babcia Filomena kontra profesorstwo”, „Babcia Filomena walczy za nas wszystkich”, „Babcia Filomena wygrała walkę o prawdę” – pokazują słabość merytoryczną rządowej polityki historycznej, która zamiast do argumentów naukowych badaczy i badaczek, odwołała się do działań podjętych przez starszą panią. Może warto zatem pomyśleć o kodeksie etycznym dla wdrażających politykę historyczną rządzących.