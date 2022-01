Zbyt szybko kanonizowaliśmy Jana Pawła II

Dzisiaj wyraźnie widać efekty tej wyrwy, bo obecny papież każe nam dyskutować i się nawzajem słuchać, a wcale tego nie potrafimy. Otwierając pierwszy synod biskupów, papież Franciszek posłużył się słowem „parezja”, którego apostołowie używali do opisu debaty między Piotrem i Pawłem na pierwszym soborze w Jerozolimie. Papież zachęca do dyskusji, mówi, że nie ma takiego tematu, którego się nie podejmiemy. Wcześniej istniały tematy uznawane za niepodlegające dyskusji i przez szeregowych księży, i przez biskupów, a tym bardziej przez wiernych.

W jakim stopniu to wina Jana Pawła II, a na ile większej grupy – jego dworu i watykańskich kongregacji podczas jego pontyfikatu? W jednym z Księdza tekstów przeczytałem takie zdanie: „Zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt natrafili na problem, bo otaczali ich ludzie, którzy uważali, że papież jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Tacy doradcy nie mają w zwyczaju dyskutować ze swoimi szefami”.

Papież odpowiadał za to, kim się otaczał. To była jego wielka słabość. Jan Paweł II dobierał potakiwaczy, ludzi, którzy się mu nie sprzeciwiali i nie polemizowali z jego tokiem myślenia, podczas gdy bardziej skorzystałby na doradcach, którzy mieliby odwagę powiedzieć mu wprost: „Wasza Świątobliwość jest w błędzie”. Podobny problem miał później Ratzinger, który również nie słuchał innych głosów, traktując teologów jak studentów, a nie równych sobie partnerów w dyskusji. Pouczał ich, poprawiał, a jak nie podążali za jego linią, to oblewali egzamin. Prawdziwy lider tak nie robi, tylko otacza się mądrymi ludźmi, aby ich słuchać.

Zaszła jednak pewna interesująca zmiana. Papież Jan Paweł II był przez lata krytykowany przez środowiska integrystyczne, choćby ze względu na otwartość dla dialogu międzyreligijnego i ekumenizmu, a obecnie zyskuje w nich sojuszników – zwłaszcza w tych, które zbliżają się do populistycznych ruchów politycznych.

Zwolenników Jana Pawła II można podzielić na dwie grupy, które niekiedy się przenikają, choć zasadniczo mówią coś różnego. Pierwsza jest oddana papieżowi ze względu na jego nauczanie społeczne i teologiczne. To osoby przekonane o geniuszu Jana Pawła II, traktujące jego wypowiedzi jako pełnię nauczania Kościoła, uważające za narzędzie dla zabezpieczenia jego obowiązywania kanonizację papieża. Jedną z nich jest George Weigel, neokonserwatywny myśliciel dobrze znany w Polsce, który określił papieża przymiotnikiem „Wielki” i który od lat podkreśla, że Jan Paweł II to najlepszy przewodnik dla Kościoła w XXI w., a jego spuścizna to teologiczny fundament, na którym trzeba budować. Nie wątpię w jego szczerość intelektualną i oddanie, widzę, że jest prawdziwym wyznawcą Jana Pawła II. Dla niego ogłoszenie polskiego papieża świętym jest jak przyznanie niebiańskiego imprimatur.

Jest też druga grupa, którą interesuje Jan Paweł II, ale z uwagi na władzę, jakiej pragną w Kościele albo chcą za przyczyną Kościoła uzyskać.

Tych określiłbym jako klerykałów. Jan Paweł II był dla nich idealnym papieżem, bo był silny, zdecydowany, mówił, jak jest i jak ma być. To dwie wiodące grupy, które nie przyjmują krytyki Jana Pawła II. Niemniej trzeba podkreślić, że są one selektywne w stosunku do papieża. Jan Paweł II był bardzo wrażliwy społecznie. Krytykował amerykańskie inwazję na Afganistan i wojnę w Iraku. Wysłał nawet do USA kard. Laghiego, który rozmawiał z prezydentem Bushem i usiłował go przekonać do zmiany zdania w sprawie inwazji. Bush, unikając dyskusji, kierował całą rozmowę wyłącznie na kwestię terminacji ciąży – do tego stopnia, że Laghi musiał go upomnieć, że nie przyjechał rozmawiać o aborcji, tylko o planowanej wojnie.

Wróćmy do wspomnianego przez Księdza wątku papieskich nominacji. Obecne kary nakładane na polskich biskupów przez Watykan dotykają tych, którzy w dużej mierze byli nominatami Jana Pawła II, nieraz protegowanymi kard. Dziwisza. Dziś są oni oskarżeni o krycie przestępstw wykorzystywania seksualnego. Niepokojąco przypomina to system koleżeńskich powiązań, w którym nie przebiega odpowiednia weryfikacja. Podobnie było z nominacjami zagranicznymi – wystarczy wymienić McCarricka czy Hansa Hermanna Groëra albo bezkarnego Maciela Degollado. Wobec nich wszystkich krążyły poważne zarzuty, a jednak robili kościelne kariery.

Trudno mi tu znaleźć jakieś dobre wyjaśnienie. Gdy sprawy wykorzystywania seksualnego zaczęły wychodzić na światło dzienne, myślę tu zwłaszcza o wątkach naświetlonych przez „The Boston Globe”, to pierwszą reakcją było wyparcie. „To nie mogło mieć miejsca” – wydaje mi się, że Jan Paweł II właśnie tak to odbierał, co obrazuje jakąś krótkowzroczność. Papież myślał o Kościele jak o bliskiej rodzinie, a gdy ktoś wysuwa zarzuty wobec jej członka, to wiarę pokłada się w krewnym, a nie w oskarżycielu.

Śledztwo w sprawie McCarricka ukazało dodatkowy kontekst, który umożliwiał funkcjonowanie takiego wyparcia. Jan Paweł II dorastał w kraju, w którym Kościół był prześladowany przez reżimy totalitarne, przestępstwa seksualne zaś stanowiły jeden z wiodących zarzutów wobec duchowieństwa. Tło historyczne wpływało na odbiór tych spraw, a osobiste doświadczenia Jana Pawła II stanowiły filtr, którym odpowiadał na zarzuty kierowane względem księży. To nadal były „ataki wrogów Kościoła”, tyle że kiedyś stosowane przez komunistów, a potem przez media, cywilizację śmierci czy kogokolwiek, kto nie wyznawał „naszych” poglądów etycznych, komu nie pasował np. kościelny sprzeciw wobec aborcji.

Niemniej początki zmagania się ze skandalem wykorzystywania seksualnego przypadają na pontyfikat Jana Pawła II. Gdy biskupi amerykańscy zwrócili się do niego o pomoc, to zlecił odpowiednie działania Ratzingerowi i Kongregacji Nauki Wiary. Jan Paweł II niewątpliwie zareagował późno, lecz jego stanowisko ulegało zmianie. Dlatego też nie potrafię skrytykować go w takim stopniu, w jakim potępiają go niektórzy. Staram się pamiętać, że ten papież był na samym początku kryzysu, a wtedy łatwiej o błędy. Wykorzystywanie seksualne traktowano jako „słabość”, grzech, a nie jak przestępstwo czy przejaw głębokiej patologii. Za Jana Pawła II rozwijało się w Kościele nauczanie o miłosierdziu, a księża byli formowani do niesienia nowiny o Bożym odkupieniu grzeszników. I w takim klimacie sprawca zbrodni idzie do konfesjonału albo do swojego przełożonego i solennie przyrzeka, że nigdy więcej się jej nie dopuści. Co robi biskup? Oczywiście mu wierzy, bo myśli, że to konkretne dziecko było źródłem pokusy, więc wystarczy księdza przenieść na inną parafię, zerwać tę relację i będzie po problemie.

Czytaj także Jesień Kościoła w Polsce

„Słyszymy nieraz, że to często wyzwala się ta niewłaściwa postawa czy nadużycie, kiedy dziecko szuka miłości. Ono lgnie, ono szuka. I zagubi się samo, i jeszcze tego drugiego człowieka wciąga” – tak to opisywał abp Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

O tym sposobie myślenia mówię: duchowni nie rozumieli kryminalnej natury tych występków i przede wszystkim nie chcieli atmosfery skandalu.

Myśląc o polskich biskupach i o radzeniu sobie, bądź nie, z wykorzystywaniem seksualnym, nie wolno zapomnieć o kolejnym błędzie, czyli postawie, że ten problem nas nie dotyczy. Gdy świat dowiedział się o skandalu, to winę często zrzucano na „zepsucie” Ameryki. Potem, gdy pojawiały się przypadki w Irlandii czy w Australii, powtarzano, że to problem Kościoła anglojęzycznego, ale wtedy wybuchł skandal w Niemczech. Wielu duchownych nadal przerzucało winę na „świat Zachodu”. W Polsce właśnie to miało miejsce, biskupi nie uczyli się na błędach swoich braci.

— pełna wersja tekstu dostępna jest w drukowanych i elektronicznych wydaniach Miesięcznika Znak