Pierwotny projekt raportu trafił do prowincji, która dokonała swoich zastrzeżeń piórem Mirosława Sandera OP, prawnika prowincji. Część z nich została naniesiona, natomiast pojawiły się także pewne różnice opinii. Zostały one ujęte w protokole rozbieżności zawartym jako aneks do raportu. Dyskusyjną kwestię wywołuje odpowiedzialność prowincjałów dominikańskich za zakonnika. Zdaniem Królikowskiego „prowincjałowie Popławski [lata 2006–2014 – przyp. KK] i Kozacki [od 2014 r. – przyp. KK] sięgnęli po niewystarczające i nieefektywne narzędzia prawne”. „Wystarczyło użyć nakazu, co należy zrobić pod groźbą wydalenia z zakonu. Używano półśrodków, mówiono co wolno, czego nie wolno, a gdy przyłapano Pawła M. na łamaniu zakazów, pouczano go” – podkreślał prawnik. Mimo tego przyznawał, że zdaniem komisji, prowincjałowie Popławski i Kozacki podejmowali działania na rzecz zabezpieczania ofiar przed zakonnikiem, choć nie korzystali z dostępnych sposobów. Komisja nie orzekła winy prowincjałów, uznając, że działali w błędzie co do prawa i bazowali na niewłaściwej opinii biegłych psychologów. „Trudno trzymać osobę w zakonie jak w więzieniu. (…) Od strony prawno-kanonicznej nie istnieje możliwość rozliczenia ojców Kozackiego i Popławskiego” – dodawał Królikowski.

Inaczej jest z oceną odpowiedzialności Macieja Zięby OP, pierwszego prowincjała Pawła M. Jest jednoznacznie negatywna.

Komisja stwierdza, że prowincjał dokonał naruszenia prawa kanonicznego, ponieważ był zobowiązany do uruchomienia procesu wobec zakonnika oraz udzielenia wsparcia pokrzywdzonym przez niego osobom. W świetle ujawnionych dowodów, świadomości władz prowincji oraz wieloletniego funkcjonowania zakonnika w strukturze zakonu te oceny postępowań przełożonych są niezrozumiałe.

Brak efektywnej reakcji przez kilkadziesiąt lat jest trudny do pojęcia, a sprowadzenie winy jedynie do odpowiedzialności Zięby zdaje się upraszczać sprawę. Zmarły prowincjał odpowiedzieć na zarzuty już nie może. Obecny zaś, Paweł Kozacki OP, twierdzi , że znał historię wrocławską i zgłaszał Ziębie problemy z Pawłem M. jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Dlaczego, by rozliczyć się z przeszłością, kościelni przełożeni znów potrzebowali presji opinii społecznej i mediów, a nie mogli podjąć jej wcześniej? „Rzeczywiście różnimy się z komisją w kwestii rozbieżności środków prawnych, ale nie podejmuję się zajęcia stanowiska, bo nie sięgam tego poziomu kanonów. Ufam, że takie rozstrzygnięcie przyjdzie ze strony naszego generała, ewentualnie watykańskiej kongregacji” – mówił prowincjał w trakcie konferencji prasowej. Twierdzi, że gdyby znał środki karne, które były dostępne, takie jak usunięcie Pawła M. ze stanu zakonnego, to by z nich skorzystał (osobną kwestią jest odpowiedzialność cywilna, kara usunięcia ze stanu zakonnego to właściwie żadna kara w oczach świeckiego katolika). Przyznał, że wraz z byłym prowincjałem Krzysztofem Popławskim OP czują się moralnie i politycznie odpowiedzialni za zaniedbania. Sam oddał się do dyspozycji generała zakonu, do którego już przesłano kopię raportu.

***

„Dla nas osobiście historia pokrzywdzonych, sprawcy i braci dominikanów ujawniona w »sprawie Pawła M.«, zrodziła konieczność zmierzenia się z rzeczywistością naszego życia wewnętrznego; stała się ostatecznie wezwaniem do wierności Bogu i Kościołowi, ale wierności krytycznej. Sprawiła również i to, że ból pokrzywdzonych, poczucie zawodu, opuszczenia i utrata zaufania stały się naszym udziałem. Podobnie zresztą jak zagubienie i niepewność pozostałych wiernych – także nas samych – oraz dobrych kapłanów, których ujawniona przez nas prawda – choć bardzo tego nie chcemy – zaboli, zrodzi lęk i stanie się dla nich kolejnym niezasłużonym trudem w ich codziennej posłudze. Dotyczy to zarówno tego, co już wystąpiło, jak i tego, co nastąpi po ujawnieniu treści raportu. Jest to ciężar, którego rozmiar nas zaskoczył i ostatecznie wpisał się boleśnie w nasze życie” – piszą autorzy raportu we wstępie do dokumentu. Bez wątpienia obszerny dokument komisji ds. dominikanów ten ból rodzi. Pytanie, co z tym bólem zrobimy? Za tym pytaniem idą inne. Co czeka pokrzywdzonych przez Pawła M.? Zostali wysłuchani, ale czy czeka ich jeszcze jakieś zadośćuczynienie (adekwatne!), prócz symbolicznego oddania sprawiedliwości? Czy inni przełożeni zakonni albo biskupi zdobędą się na odwagę, by rozliczyć się krzywd zadawanych przez duchownych i własnych zaniedbań? Czy ruszy lawina śledztw i raportów?

Wreszcie: czy rozliczenie Kościoła w Polsce skończy się na „śledztwie u dominikanów” – dodajmy śledztwie dotyczącym jednego zakonnika – czy też inne zakony i diecezje podejmą podobne prace?

250 stron upublicznionych dziś stron to opis jednej sprawy, w której skupiają się, lecz nie wyczerpują, problemy wykorzystywania seksualnego w Kościele i mechanizmy ich krycia lub bagatelizowania. Źle by się stało, gdyby ogłoszony dziś dokument zamknął rozdział rozliczeń, bo w bezprecedensowy sposób przygotowany raport komisji, otwiera niezliczone drzwi do przyszłych rozliczeń. Kościół w Polsce nie ma innego wyboru, jeśli chce ratować swoją wiarygodność, jak wkroczenie w te mroczne pomieszczenia, oświetlenie ich, zrobienie porządku i udzielenie pomoc skrzywdzonym. W przeciwnym wypadku jedynie pogłębiać się będzie kryzys, w jakim się znalazł w wielkiej mierze na własne życzenie.