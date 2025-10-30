fbpx
„Postromantyczność. Jak uratować miłość". Fot. Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Aleksandra Byrska listopad 2025

Związki nieromantyczne

Możliwe, że zamiast postulować radykalne zmiany w sposobach, na jakie wiążą się ze sobą ludzie, wystarczy szerzej otworzyć dyskusję na wartości życia wspólnotowego i rozwijać empatię.

Artykuł z numeru

Kiedy w Polsce będą Chiny

Kiedy w Polsce będą Chiny

Postromantyczność koncentruje się wokół presji kulturowej wywieranej na jednostkę, by wchodziła w heteronormatywne związki; dyskryminacji i ostracyzmu, z którymi zmagają się osoby wyłamujące się stylem życia z tego wzorca; emocjonalnych i ekonomicznych konsekwencji samotności; organizacji systemów społecznych wokół udogodnień przeznaczonych dla małżeństw. Laurent-Mayard pokazuje, że obecnie dla zbyt wielu tak projektowana rzeczywistość jest wykluczająca. Autorka stara się zarysować teorię „społeczeństwa postromantycznego”, wskazując kierunki zmian w mentalności i sposobie życia.

Najmocniejszą stroną książki jest jej silne zorientowanie na wspólnotę. Francuzka przywiązuje dużą wagę do relacji przyjacielskich, w tym do istotności tworzenia „rodzin z wyboru”. Zwraca uwagę, że obecny mit samowystarczalności pary / rodziny nuklearnej jest całkowicie niezgodny z modelami wybieranymi przez większą część historii, a izolacja połączona z nastawieniem na indywidualizm prowadzi do osamotnienia i depresji. Ludzie potrzebują siebie nawzajem, choć nie zawsze muszą realizować relacje według utartych schematów.

Pisarka, opierając się na doświadczeniu bycia osobą aseksualną i aromantyczną, niejednokrotnie dokonuje jednak zbyt mocnych generalizacji, jakby zapominając, że wiele osób definiuje swoje potrzeby inaczej. Tymczasem możliwe, że zamiast postulować radykalne zmiany w sposobach, na jakie wiążą się ze sobą ludzie, wystarczy szerzej otworzyć dyskusję na wartości życia wspólnotowego i rozwijać empatię.

Aline Laurent-Mayard

Postromantyczność. Jak uratować miłość

tłum. Juliette Solska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2025, s. 320

Aleksandra Byrska

Aleksandra Byrska

Ostrość widzenia

Aleksandra Byrska

Żar codzienności

Aleksandra Byrska

Laboratorium literaturoznawcy

Aleksandra Byrska

Profesorka bajarka

Aleksandra Byrska

Ekologia naszych zmarłych

Aleksandra Byrska

Biblioteczne baśnie

Aleksandra Byrska

Jeden piruet

Aleksandra Byrska

#deathpositive

Aleksandra Byrska

Naturokultura

Aleksandra Byrska

Szerokie spektrum żałoby

Aleksandra Byrska

Związki nieromantyczne

Aleksandra Byrska

Przygody bibliotek

Aleksandra Byrska

Kochać na przekór patriarchatowi

Aleksandra Byrska

Nieskończona łączliwość

Aleksandra Byrska

Geniusz kobiet

Aleksandra Byrska

Proza jak lustro

Aleksandra Byrska

O dwujęzyczności z dystansem

Aleksandra Byrska

Bez snu

Aleksandra Byrska

Piękno ludzkiej mowy