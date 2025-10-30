fbpx

nr846

Okładka miesięcznika ZNAK

Ilustracja okładkowa:
Adam Wójcicki

Spis treści

1

EDYTORIAL

1Kraj turboskaliMateusz Burzyk

TEMAT MIESIĄCA

4Chińska falaSylwia Czubkowska: WeChat, Mixue i Labubu podbijają dziś świat
 16Nierówności po chińskuWeronika Truszczyńska o niepozornej książeczce, od której zależy Twój los
 24Cesarz kinaMarcin Krasnowolski o Zhangu Yimou
 32Wschód się wznosi, Zachód opadaAdrian Brona w rozmowie z Jakubem Majmurkiem

FOTOREPORTAŻ

40Wyprodukowane w ChinachFotoreportaż z fabryki porcelany w Jingdezhen

ŚWIAT W DWUGŁOSIE

46Głosy z dachu świataAnna Alboth we współpracy z Chursandem Churramowem o smutku Pamirczyków

SPOŁECZEŃSTWO ◆ ŚWIAT

56Nie tylko dach nad głowąNatalia Bloch: Po wybuchu wojny okazaliśmy się mistrzami świata w pomaganiu

PRZEBŁYSKI

66Czego boi się hipochondryk?Mira Marcinów: Kiedy nadchodzi moment, że troska o zdrowie staje się chorobą

PRZEDMIOTY RÓŻNE, DUŻE I MAŁE

74Tykanie w Czarnym LesiePiotr Oczko: Czas jest przezroczysty, dopóki mamy go dużo

IDEE

84Jon Fosse i jego BógNorweski noblista pozostaje wobec Boga tak ostrożny, że uczynił z Niego centralną postać całego projektu twórczości

STACJA: LITERATURA

92Alfa. PoczątekProza Grzegorza Dziedzica

CHWILA DLA CIEBIE

39KrzyżówkaDla mądrali, a tu wersja online
 109Pele-mele: Karol PalczakGdybym nie kochał malarstwa, zostałbym drwalem albo pięściarzem

LUDZIE ◆ KSIĄŻKI ◆ ZDARZENIA

100Flaner z aparatemMaria Wąchała-Skindzier: W albumach rodziny Pusłowskich są egzotyka, niesamowitość i poczucie schyłku
 108O życiu w pojedynkęMagdalena Kargul o Amy Key i Aranżacjach w kolorze blue
 108Związki nieromantyczneAleksandra Byrska i postromantyczność.
 108Koniec epoki miłościHanna Zonik: czy miłość istnieje?
 110Wśród możliwości: Doireann Ní GhríofyIlona Klimek-Gabryś zaprasza do lektury poezji
 112Los cieńszy od papieruDiana Dąbrowska: Co obejrzeć z chińskiego kina?

RYSUNKI I FELIETONY

31TemuOla Szmida
 55Czas swetrów w kolorze mgłyEliza Mórawska-Kmita
 65Białe noce, białe ścieżkiMałgorzata Rejmer
 83O czym rozmawiać?Michał Jędrzejek
 107Rada czy wsparcie?bardzo brzydkie rysunki