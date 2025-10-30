1
16Nierówności po chińskuWeronika Truszczyńska o niepozornej książeczce, od której zależy Twój los
24Cesarz kinaMarcin Krasnowolski o Zhangu Yimou
32Wschód się wznosi, Zachód opadaAdrian Brona w rozmowie z Jakubem Majmurkiem
EDYTORIAL1Kraj turboskaliMateusz Burzyk
TEMAT MIESIĄCA4Chińska falaSylwia Czubkowska: WeChat, Mixue i Labubu podbijają dziś świat
16Nierówności po chińskuWeronika Truszczyńska o niepozornej książeczce, od której zależy Twój los
24Cesarz kinaMarcin Krasnowolski o Zhangu Yimou
32Wschód się wznosi, Zachód opadaAdrian Brona w rozmowie z Jakubem Majmurkiem
ŚWIAT W DWUGŁOSIE46Głosy z dachu świataAnna Alboth we współpracy z Chursandem Churramowem o smutku Pamirczyków
SPOŁECZEŃSTWO ◆ ŚWIAT56Nie tylko dach nad głowąNatalia Bloch: Po wybuchu wojny okazaliśmy się mistrzami świata w pomaganiu
PRZEBŁYSKI66Czego boi się hipochondryk?Mira Marcinów: Kiedy nadchodzi moment, że troska o zdrowie staje się chorobą
PRZEDMIOTY RÓŻNE, DUŻE I MAŁE74Tykanie w Czarnym LesiePiotr Oczko: Czas jest przezroczysty, dopóki mamy go dużo
IDEE84Jon Fosse i jego BógNorweski noblista pozostaje wobec Boga tak ostrożny, że uczynił z Niego centralną postać całego projektu twórczości
STACJA: LITERATURA92Alfa. PoczątekProza Grzegorza Dziedzica
CHWILA DLA CIEBIE39KrzyżówkaDla mądrali, a tu wersja online
109Pele-mele: Karol PalczakGdybym nie kochał malarstwa, zostałbym drwalem albo pięściarzem
LUDZIE ◆ KSIĄŻKI ◆ ZDARZENIA100Flaner z aparatemMaria Wąchała-Skindzier: W albumach rodziny Pusłowskich są egzotyka, niesamowitość i poczucie schyłku
108O życiu w pojedynkęMagdalena Kargul o Amy Key i Aranżacjach w kolorze blue
108Związki nieromantyczneAleksandra Byrska i postromantyczność.
108Koniec epoki miłościHanna Zonik: czy miłość istnieje?
110Wśród możliwości: Doireann Ní GhríofyIlona Klimek-Gabryś zaprasza do lektury poezji
112Los cieńszy od papieruDiana Dąbrowska: Co obejrzeć z chińskiego kina?
31TemuOla Szmida
RYSUNKI I FELIETONY
55Czas swetrów w kolorze mgłyEliza Mórawska-Kmita
65Białe noce, białe ścieżkiMałgorzata Rejmer
83O czym rozmawiać?Michał Jędrzejek
107Rada czy wsparcie?bardzo brzydkie rysunki