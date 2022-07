Stefana Wilkanowicza życie długie i owocne

W latach 60. Stefan dużo pisywał w „Znaku”, rozliczając się poniekąd na swojej dotychczasowej drogą i szukając nowych ścieżek. Pisał zatem o Mounierowskim personalizmie, o przeszkodach, jakie „mentalność techniczna” stawia życiu religijnemu, ale też o tym, jak ewangelizować ludzi zawodów technicznych. Opublikował szereg rozważań na tematy religijne, które później złożyły się na książkę Dlaczego i jak wierzę. Pisał o Soborze, który podobnie jak dla wszystkich ludzi środowiska Znaku, był jego ogromną nadzieją i pasją. Przez kilka lat był też sekretarzem „Tygodnika Powszechnego”, w którego redakcji, jak mówił ks. Adam Boniecki w homilii podczas mszy odprawionej z okazji 85-lecia Stefana, „był osobliwym zjawiskiem. Zawsze redaktorem zaangażowanym w coś. Nie obserwatorem tylko, zaangażowanym jedynie w pisanie. Irytował, bo życie okazywało się różne od redakcyjnych wizji. Zmuszał do korygowania wizji przez wprowadzanie poprawki na rzeczywistość. Był obecny w mnóstwie wydarzeń. Obecnością autorską”.

Tę „poprawkę na rzeczywistość” Stefan wprowadził bardzo wcześnie. W artykule pt. Powrót z krainy filozofów z 1961 r. pisze, że „dziś potrzebujemy przede wszystkim »filozofii żywej«, »filozofii losu ludzkiego«. Potrzebujemy bardziej rozważań o postępowaniu człowieka niż precyzyjnie skonstruowanego systemu etycznego. Potrzebna jest zmiana punktu wyjścia: zaczynanie nie od systemu, nie od dziejów myśli ludzkiej, ale od przeżyć szarego człowieka, jego myśli, poglądów, opinii. Musimy umieć mówić o filozofii podobnie jak Sokrates: językiem z tramwaju i z popularnej prasy, nie prezentując swego systemu, lecz współmyśląc z rozmówcą lub czytelnikiem”. Inaczej mówiąc, Stefan odrzucił czystą, abstrakcyjną, systemową czy analityczną filozofię na rzecz takiej, która pomaga zrozumieć konkretny „świat życia” człowieka i jego sytuację społeczną. Nawet Mouniera uznał za zbyt teoretycznego, a jego bohaterem na zawsze został o. Louis-Joseph Lebret i jego prace prowadzone w centrum Economie et humanisme. Czyli podobnie jak w podejściu „technicznym”, w którym myśl, jak pisał gdzie indziej, nie ma charakteru bezinteresownego poznania, tylko jest poznaniem nastawionym na działanie, na zmianę rzeczywistości. Z tego przekonania wzięły się słynne ankiety „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”, zainspirowane przez Stefana, częściowo przez niego projektowane – np.: Czego oczekujesz po Soborze?, Jakich reform pragniesz w Kościele?, Dlaczego wierzę, wątpię, odchodzę?, Czego się nauczyłem od moich dzieci?.

Natomiast miejsce bezinteresowności jest gdzie indziej. W swoich rozważaniach religijnych – a także tych poświęconych dialogowi, w szczególności dialogowi z niewierzącymi – Stefan postulował istnienie „wiary podstawowej”, wspólnej wierzącym, a także wielu niewierzącym, których modelem był Józef Conrad.

Ta „wiara podstawowa” wyraża się w przekonaniu, że świat i życie mają jakiś sens – być może przed nami ukryty, może przez nas światu i życiu nadany, ale jednak realny – oraz, co z tym związane, w przeświadczeniu o istnieniu i wartości nieutylitarnej miłości.

Ten rodzaj bezinteresowności płynącej z „nieutylitarnej miłości” był Stefanowi bardzo bliski, był jednym z motorów napędzających jego aktywność, choć czasem stanowił przeszkodę w realnym spojrzeniu na innych ludzi, których gotowość do angażowania się w jak najbardziej słuszne i potrzebne, ale całkowicie nieutylitarne projekty była znacznie mniejsza niż jego własna.

Spotkajmy się

Kościołowi – swojej wielkiej miłości, a zarazem u końca życia źródłu dotkliwego cierpienia – służył Stefan z całym oddaniem i bezinteresownością nie tylko jako publicysta religijny i redaktor „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”, lecz także jako współzałożyciel, a potem wielokrotny prezes krakowskiego KiK-u, przewodniczący komisji apostolstwa świeckich w ramach duszpasterskiego synodu archidiecezji krakowskiej, członek Papieskiej Rady do spraw Świeckich, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Katolików Świeckich. Do trudnej wiary w Kościół, jak i do „nieutylitarnej miłości” prowadziła Stefana jego gorąca i osobista wiara w Chrystusa: jego „osobisty związek z Chrystusem”, będący rdzeniem jego chrześcijaństwa, jak sam je opisywał.

Ważnym doświadczeniem były dla Stefana spotkanie i współpraca z niemiecką Akcją Znaków Pokuty utrwalające jego przekonanie o potrzebie i skuteczności czynnego pojednania również na innych frontach, na których dialog, zrozumienie i pojednanie są konieczne. Z tego doświadczenia wyrósł główny kierunek jego działań w latach 80. i 90., kiedy to za kluczową kwestię uznał stosunek chrześcijan i Polaków do Żydów. Zaowocowało to ważnymi numerami „Znaku”, wiceprzewodniczeniem Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej, Radzie Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, walnym udziałem w rozwiązaniu konfliktu wokół krzyży na żwirowisku w Auschwitz, zainicjowaniem i przewodniczeniem Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak, która postawiła sobie za główny cel rozwijanie dialogu pomiędzy przedstawicielami trzech religii Abrahamowych. Dodajmy do tego liczne kontakty i przyjaźnie międzynarodowe, cierpliwe tkanie sieci sympatii i zaufania między ludźmi, zwłaszcza w Europie, której gospodarcza i polityczna integracja domaga się, zdaniem Stefana, uzupełnienia na poziomie społecznym. Szczególnie to jest konieczne wobec kryzysów współczesności, które starał się zdefiniować i na które szukał lekarstw i sojuszników, by się im przeciwstawiać: kryzysowi antropologicznemu, czyli fałszywej wizji człowieka, kryzysowi społecznemu polegającemu na rosnącej liczbie wykluczonych, kryzysowi polityki objawiającemu się w nasileniu nienawiści aż do poziomu terroryzmu.

Stefan był przekonany, że każdy na dostępną mu miarę może tym zagrożeniom przeciwdziałać. Sam przyczynił się do rozwiązania kryzysu, jakim groziło nieuchwalenie konstytucji w 1997 r., proponując tekst preambuły, do której Tadeusz Mazowiecki przekonał partnerów politycznych. W tym duchu niemal do końca życia przysyłał – coraz krótsze – refleksje i zarysy programów działań – dla KiK-u, dla „Znaku”, dla „Tygodnika”, dla Kościoła, których intencją było zawsze uzdrawianie świata, do którego, choćby w najmniejszym wymiarze, każdy człowiek dobrej woli może się przyczynić. Modlitwa, praca, ład i pokój. I dialog – marzeniem Stefana było dobre wykorzystanie internetu, w którym następowałaby autentyczna wymiana myśli i doświadczeń, wielostronna, powszechna komunikacja dobra i praktycznej mądrości. Chyba nie przypadkiem jego pierwszy artykuł w „Znaku” nosi tytuł Katolicy i współpraca międzynarodowa, a ostatni, pisany z górą pół wieku później, wzywa w tytule: Spotkajmy się i dotyczy leczenia ran po wojnie w Kosowie.

Klamra życia Stefana Wilkanowicza, która spięła się na tynieckim cmentarzu, ma jeszcze jeden wymiar: oto Stefan spocznie u boku pani Teresy, wśród ludzi, których bliskość i wspólnota go uskrzydlały. Stefan za młodu chciał być inżynierem lotnikiem i latać na szybowcach. To się nie udało. Ale za to – parafrazując słowa z Fides et ratio – wzniósł się wysoko ku czynnej kontemplacji prawdy na skrzydłach wiary i rozumu. Ufajmy, że z tych wyżyn będzie wspierał tych spośród nas, którzy na swój niedoskonały sposób podejmują jego dziedzictwo.