Spis treści

EDYTORIAL

1Na Wschodzie bez zmianMichał Jędrzejek

TEMAT MIESIĄCA

4 Nie ma miłości na TinderzeKamil Fejfer: Jak uzależniają nas aplikacje randkowe?
 14Pokolenie singliSocjolog Tomasz Szlendak w rozmowie z Martyną Słowik
 22 Real love z telewizjiKatarzyna Czajka-Kominiarczuk

FOTOREPORTAŻ

32 Kiedy wrócisz do domuClifford Prince King i jego dyskretne miłości

ŚWIAT W DWUGŁOSIE

40Kim jest bohater?Paweł Goźliński zaprasza na lekcję kreatywnego pisania i świadomego czytania

IDEE

46 Wittgenstein w KrakowieAnna Arno: Największy filozof XX w. wierzył, że wojna go uleczy

CO ZABIERZEMY W PRZYSZŁOŚĆ

56Wynalazek transcendencjiEsej Agaty Bielik-Robson

ROZMOWY O DOBRYM ŻYCIU

66Kosmos Janki Janina Ochojska w rozmowie z Mileną Rachid Chehab

PRZEBŁYSKI

76Lady Olga

STACJA: LITERATURA

84 PszczeleniecMiodowa proza Weroniki Stencel

CHWILA DLA CIEBIE

33MinikrzyżówkaTu w wersji online
 109Pele-mele: Marcin Podolec Gdybym nie robił komiksów, chciałbym być stolarzem

LUDZIE ◆ KSIĄŻKI ◆ ZDARZENIA

92Nie tylko córkaSylwia Zientek w rozmowie z Amelią Sarnowską: Wanda Chełmońska czeka na odkrycie
 102Grzyby, przekład i psikusAleksandra Majak
 110Cenna kruchośćIlona Klimek-Gabryś czyta wiersz Petera Gizziego
 Biografia niemożliwaSzymon Kowalski
 To, co dzikieAmelia Sarnowska
 Surrealistyczny lizaczekMagdalena Czubaszek
 112Kady – znaki szczególne: Diana Dąbrowska o współczesnej swatce

RYSUNKI I FELIETONY

31Temperatura pokojowaOla Szmida
 83Gdzie mieszka miłość?Eliza Mórawska-Kmita
 79Miłość w czasach wielkiej samotnościMałgorzata Rejmer
 65Kiedy czujesz flow?Michał Jędrzejek
 103Karol Banach