Najprostszy wyraz troski. Na powitanie słyszymy: „Jadłeś(-łaś) dziś obiad?”, a żegnając się: „Daj mi znać, kiedy wrócisz do domu”. Wsiadamy do autobusu, łapiemy taksówkę lub drepczemy przez kolejne ulice, mając pewność, że dla kogoś jesteśmy ważni.

Latem 2023 r. Clifford Prince King znalazł się w nomadycznym okresie życia, kiedy każda więź była skazana na tymczasowość. Podróżował m.in. do Brazylii i na Kajmany, przebywał też na rezydencjach artystycznych w Vermont oraz Fire Island w Nowym Jorku. W 13 pracach uchwycił intymne chwile pożądania, czułości i przyjaźni w przelotnych relacjach, które dawały artyście namiastkę domu w czasie podróży.

King użył 35 mm filmu analogowego, aby uwiecznić subtelne portrety o ponadczasowym, ziarnistym, niemal kinematograficznym charakterze, który uważa za nieosiągalny za pomocą fotografii cyfrowej. Fotografie są skąpane w ciepłym świetle wydobywającym piękne detale codzienności.

Serię Let Me Know When You Get Home wystawiono w 2024 r. na 330 wiatach autobusowych oraz kioskach w Nowym Jorku, Chicago i Bostonie.

Tytuł realizacji artystycznej przywołuje wielowarstwowe znaczenia bliskości oraz poczucia bezpieczeństwa, którego brakuje społecznościom queerowym i niebiałym, niewidocznym lub umniejszanym w życiu codziennym.

Instalacja otwiera przed widzem okno na świat młodych mężczyzn: całujących się, odpoczywających lub zwyczajnie – istniejących w świecie.

Przedstawione na fotografiach postaci często „nawiązywały” kontakt wzrokowy z przechodniami, skracając dystans między dziełem a odbiorcą. Przystanki jako miejsca przejściowe jeszcze mocniej zyskiwały dzięki tym zdjęciom charakter bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich podróżnych.