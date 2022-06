„Empuzjon” Olgi Tokarczuk, czyli wołanie o wielość

Sanatoryjny man’s world lubuje się w tasiemcowych debatach, ciągnących się całymi dniami (i nocami) utarczkach i konwersacjach, suto zakrapianych nalewką o znaczącej nazwie Schwärmerei (marzenia – jak brzmiałoby to dosłownie po polsku). Wszystkie te dyskusje w końcu sprowadzają się jednak do kobiet, o których zadowoleni z siebie protagoniści rozmawiają zdaniami przepełnionymi skrajnym szowinizmem, będącymi – pisarka zaznaczyła to w odautorskiej nocie – parafrazami tekstów takich autorów jak Platon, Bernard z Cluny, Tomasz z Akwinu, Fryderyk Nietzsche, William Shakespeare, Jonathan Swift, William Butler Yeats i wielu innych. Przerzucający się mizoginistycznymi bredniami o kobietach jako rasie niższej i perorujący o destabilizatorkach życia społecznego mężczyźni odsłaniają jednak najpoważniejszy zamiar Tokarczuk.

Wymazanie kobiet jest bowiem nie tylko gestem, który możemy odczytywać jako głos sprzeciwu w sprawie fallocentrycznych relacji władzy albo wołanie o równość płci. W Empuzjonie pisarka chce czegoś więcej – chce wszystkiego. Upominając się o podmiotowość kobiet, za wszelką cenę stara się uniknąć pułapki płaskiego, dwubiegunowego postrzegania rzeczywistości.

Figurą tego pragnienia jest główny bohater powieści. Porzucając dotychczasową formę życia, Wojnicz ucieka od toksycznego (przypadek?) ojca i staje się obiektem ideologicznych przepychanek wewnątrz samczego plemienia w uzdrowisku. Mimo pozornej słabości nie ulega jednak kolejnym próbom przekonania go do „pragmatycznego” punktu widzenia. Co więcej, trwale konstruuje swoją (opartą wcześniej na ciągłym tłumieniu targającej nim namiętności) tożsamość w chwili, gdy ostatecznie ją akceptuje, dostrzegając równocześnie subwersywną moc „kosmosu swojego ciała”. Wtedy mija suchotnicza gorączka, a bohater zdrowieje i – ubrany w buty, bieliznę i suknię po zmarłej Klarze Opitz – wyjeżdża z sanatorium. „Czuł się – czytamy w jednej z najlepszych scen powieści – mnogi, wielokrotny, wielopoziomowy, złożony i skomplikowany jak koralowa rafa, jak grzybnia, której całe prawdziwe istnienie mieści się pod ziemią”.

To zdanie odsłania najważniejszą, w moim przekonaniu, stawkę, o którą gra w Empuzjonie Tokarczuk. Tą stawką jest świat pozbawiony prostych podziałów, a nie spolaryzowany do przekonań skrajnych, świat wielobarwny, a nie męcząco czarno-biały, świat oparty nie na binarnych opozycjach, lecz prostych antytez pozbawiony, świat składający się z subtelnych odcieni, a nie świat wyostrzonych jaskrawo przeciwieństw. Taki właśnie świat – „pośredni, trudny do zniesienia, bo niejasny” – symbolizuje Mieczysław Wojnicz. Najnowsza powieść autorki Biegunów to znak tęsknoty za uniwersum radykalnie różnorodnym i w tym sensie jest narracją domagającą się nie tyle nawet równości (lub nie tylko jej), ile wielości. Ta ostatnia jest bowiem jedynym skutecznym antidotum na „potężną dysfunkcję” topornego dualizmu, która trawi świat późnej nowoczesności. Spróbujmy ten lek zastosować wedle receptury naszej ostatniej Noblistki, nie zapominając wszelako wskazań jej poprzedniczki, pouczającej w znanym wierszu, że pewność piękna, ale niepewność – której źródłem jest także różnorodność – piękniejsza.

