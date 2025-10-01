1
12Już nie traktuję ludzi jak postaci z komiksuMariusz Szczygieł w rozmowie z Mileną Rachid Chehab
21Odkrycie konwersacjiMichał Jędrzejek: Kiedy rozmowa stała się sztuką? I czy może stać się nią ponownie?
EDYTORIAL1Rozmowa jako świętoMichał Jędrzejek
TEMAT MIESIĄCA4Kłopotliwe pytaniaCveta Dimitrova o niełatwej bliskości w rozmowach
FOTOREPORTAŻ30Kosmiczne gadu-gaduZdjęcia z teleskopu Hubble’a
SPOŁECZEŃSTWO ◆ ŚWIAT36Jak Kreml przygotowuje dzieci do wojnyKatarzyna Chawryło o tym, jak Putin sączy propagandę w uszy najmłodszych
PRZEBŁYSKI64Kadryl życiaEliza Kącka: Nieśmiałość osadza się na dnie duszy jak kłębek stalowych drutów
STACJA: LITERATURA82Mleczne zębyProza Aleksandry Zielińskiej
CHWILA DLA CIEBIE26KrzyżówkaDla mądrali, a tu wersja online
109Pele-mele: Michał Oleszczyk
LUDZIE ◆ KSIĄŻKI ◆ ZDARZENIA92Horror w epoce niepokojuMarcin Stachowicz o renesansie horroru i o tym, czego się dziś boimy
102Dobre złego początkiMaria Karpińska o Jenny Erpenbeck, mistrzyni literatury zarazem intymnej i politycznej
108Ujarzmić szaleństwoDominika Tworek o Przystanku Tworki
108Samobójstwo bez tabuHanna Zonik o książce Christiana Rücka
108Narodziny polskiej psychiatriiIlona Klimek-Gabryś poleca książkę Anny Matei
110Moi, Mistrzowie: Aleksander WiernyWojciech Bonowicz zaprasza do lektury poezji
112Przyjemność z jedzenia i rozmowyDiana Dąbrowska o filmie pozbawionym klisz
20W rozmowach najbardziej lubię…Ola Szmida
RYSUNKI I FELIETONY
53Opowiadanie siebieMałgorzata Rejmer
62Rada czy wsparcie?bardzo brzydkie rysunki
63Gość w domJanusz Poniewierski
71Telefon do przyjacielaEliza Mórawska-Kmita
81Proszę o nudęKarol Kleczka