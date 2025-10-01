fbpx

Okładka miesięcznika ZNAK

Ilustracja okładkowa:
Paweł Smardzewski

Spis treści

1

EDYTORIAL

1Rozmowa jako świętoMichał Jędrzejek

TEMAT MIESIĄCA

4Kłopotliwe pytaniaCveta Dimitrova o niełatwej bliskości w rozmowach
 12Już nie traktuję ludzi jak postaci z komiksuMariusz Szczygieł w rozmowie z Mileną Rachid Chehab
 21Odkrycie konwersacjiMichał Jędrzejek: Kiedy rozmowa stała się sztuką? I czy może stać się nią ponownie?

FOTOREPORTAŻ

30Kosmiczne gadu-gaduZdjęcia z teleskopu Hubble’a

SPOŁECZEŃSTWO ◆ ŚWIAT

36Jak Kreml przygotowuje dzieci do wojnyKatarzyna Chawryło o tym, jak Putin sączy propagandę w uszy najmłodszych

DRUGI PLAN

46Kto się czego boiAnna Mateja spotyka radomskie anioły

PUBLICYSTYKA

54To był wałTomasz Markiewka: Liberalni wyborcy nie są odporni na teorie spiskowe

PRZEBŁYSKI

64Kadryl życiaEliza Kącka: Nieśmiałość osadza się na dnie duszy jak kłębek stalowych drutów

IDEE

72Ćwiczenia z wolnościTimothy Snyder czyta z więźniami teksty Edith Stein

STACJA: LITERATURA

82Mleczne zębyProza Aleksandry Zielińskiej

CHWILA DLA CIEBIE

KrzyżówkaDla mądrali, a tu wersja online
 109Pele-mele: Michał Oleszczyk

LUDZIE ◆ KSIĄŻKI ◆ ZDARZENIA

92Horror w epoce niepokojuMarcin Stachowicz o renesansie horroru i o tym, czego się dziś boimy
 102Dobre złego początkiMaria Karpińska o Jenny Erpenbeck, mistrzyni literatury zarazem intymnej i politycznej
 108Ujarzmić szaleństwoDominika Tworek o Przystanku Tworki
 108Samobójstwo bez tabuHanna Zonik o książce Christiana Rücka
 108Narodziny polskiej psychiatriiIlona Klimek-Gabryś poleca książkę Anny Matei
 110Moi, Mistrzowie: Aleksander WiernyWojciech Bonowicz zaprasza do lektury poezji
 112Przyjemność z jedzenia i rozmowyDiana Dąbrowska o filmie pozbawionym klisz

RYSUNKI I FELIETONY

20W rozmowach najbardziej lubię…Ola Szmida
 53Opowiadanie siebieMałgorzata Rejmer
 62Rada czy wsparcie?bardzo brzydkie rysunki
 63Gość w domJanusz Poniewierski
 71Telefon do przyjacielaEliza Mórawska-Kmita
 81Proszę o nudęKarol Kleczka