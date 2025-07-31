fbpx
Elahe Zivardar podczas Art Contest For Minority Artists, Genewa, listopad 2023 r. fot. Thomas Alboth
Anna Alboth, Elahe Zivardar sierpień 2025

Architektura tortur

W miejscu, które miało ich całkowicie zniszczyć, Elahe postanowiła tworzyć. Zaczęła szkicować już pierwszego dnia pobytu w ośrodku dla migrantów. Z precyzją architekta i determinacją więźnia rysowała kontury ośrodka – najpierw po to, aby przetrwać, a potem, aby ujawnić światu jak najwięcej szczegółów.

Artykuł z numeru

Glukozowe pułapki

Elahe miała 28 lat, kiedy opuściła południe Iranu.Absolwentka architektury, artystka i dziennikarka zamknęła swoje dotychczasowe życie w jednej decyzji: wyjechać i znaleźć miejsce, w którym będzie się żyło trochę łatwiej. I nawet nie swoje życie miała na myśli.

– 19 lipca 2013 r., tego samego dnia, kiedy opuściłam Iran – wspomina – rząd Australii wprowadził ważną zmianę w swojej polityce migracyjnej.

Jak się później dowiedziała, nowe prawo nie było tylko biurokratyczną formalnością. Zaważyło na całym jej życiu. Właśnie wówczas Australia zdecydowała, że każdy, kto przybędzie do jej brzegów na łodzi w celu ubiegania się o azyl, zostanie wysłany do jednego z dwóch odległych ośrodków detencyjnych: na wyspie Nauru lub Manus. Tego samego dnia Elahe stała się ofiarą polityki. Otrzymała numer IVL-057.

– Byłam IVL-057. Nikt nigdy w więzieniu nie nazwał mnie inaczej.

Zanim została numerem, przeżyła długą podróż. To znajomy z Iranu podpowiedział jej Australię jako cel wyjazdu. Miał być szybszy i prostszy niż Europa.

Poleciała do Indonezji i znalazła przemytników. Wydawało jej się wtedy, że ma szczęście:

– Wiele osób siedzi w Indonezji latami, zanim są w stanie zrobić kolejny krok. Mnie się udało szybko, byłam w siódmym niebie.

Stamtąd czekała ją kolejna część podróży: wraz z 60 innymi osobami przebywała 40 godz. na otwartym oceanie. Głód, strach i wszechobecna sól z wody morskiej, osadzająca się na rzeczach i ludziach. Brak gwarancji, że dotrą do jakiegokolwiek lądu, a tym bardziej do bezpiecznego miejsca. Gdy dopłynęli: euforia.

– Nie zatonęliśmy. Udało się! Jesteśmy szczęściarzami! – Elahe śmieje się sama z siebie, że wtedy tak ją to cieszyło. Wielu migrantów straciło życie na tej trasie. – Ocean był dla nas łaskawy i przyjazny. Ale nie Australia.

Kiedy łódź została przechwycona przez straż, grupie powiedziano, że wyląduje na dwa miesiące w areszcie.

– Dwa miesiące? Tak długo?! – wspomina, znów nie mogąc powstrzymać śmiechu z własnej naiwności. Jej śmiech jest piękny, prawdziwy, ale i smutny.

Na wyspie Nauru spędziła sześć lat. Najdłuższe sześć lat w jej życiu.

Zanim trafiła na Nauru, Elahe była kimś zupełnie innym niż numerem IVL-057.

Z długimi, lśniącymi czarnymi włosami i bystrymi oczami, które zawsze szukały czegoś więcej, należała do tego rodzaju kobiet, które nie pozwalają światu przejść obok siebie obojętnie. Studiowała architekturę, ale jej życie toczyło się także na scenie teatralnej i w środowisku progresywnych intelektualistów. Wierzyła, może naiwnie, lecz gorąco, w zachodnie wartości: prawa człowieka, wolność jednostki, równość.

Była aktywna, pełna pasji, towarzyska. Należała do tych, którzy organizują spotkania i zostają do końca, żeby posprzątać.

– Chciałam żyć głośno, tworzyć, uczyć się, być potrzebna – mówi dziś.

Jej głos miał kiedyś w sobie zapał i młodzieńczą pewność. Ten sam głos wciąż brzmi z zadziwiającą siłą, choć dziś wyraźnie ciszej.

Chcesz przeczytać artykuł do końca?

Zaloguj się, jeden tekst w miesiącu dostępny bezpłatnie.

Zaloguj się

Anna Alboth

Dziennikarka i aktywistka w organizacjach zajmujących się pracą z mniejszościami i uchodźcami. Zainicjowała Marsz dla Aleppo nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla w 2018 r. Uczestniczka warsztatów i współpracowniczka Haliny Bortnowskiej

Elahe Zivardar

Irańska architektka, nagradzana artystka i była uchodźczyni. Przeszła przez obóz na Nauru. Dziś opowiada swoją historię, walcząc o prawa ludzi przebywających w przymusowym zamknięciu

Anna Alboth, Jamaima Afridi

Marzenia ponad granicami

Anna Alboth, Dalibor Tanić

Bośnia, Romowie i puste paragrafy

Anna Alboth

Co zrobiłaby Hala?

Anna Alboth, Anthony Langat

Niedokończona walka Ogieka

Anna Alboth, Elahe Zivardar

Architektura tortur