Fotografia jedzenia oscyluje między tradycją martwych natur a stylistyką reklamy. Frankie Taylor nie boi się tej drugiej, rozbudowuje ją wręcz do przesady, świadomie sięgając po efekt kiczu. Na suto zastawionym stole obok słodyczy można dostrzec m.in. porcelanowego kota i kurczątko w szklanej kopule fot. Frankie Taylor
Frankie Turner sierpień 2025

Nasycić oczy

Przepis na idealnego hamburgera? Trochę wykałaczek, pomidor bez miąższu, mięso usmażone tylko z boku i sos z kleju.

Artykuł z numeru

Glukozowe pułapki

W fotografii kulinarnej skupiamy się na tym, jak jedzenie wygląda, a nie jak smakuje. Fotografia jedzenia nawiązuje do wielkiej malarskiej tradycji przedstawiania martwej natury. Żeby takie zdjęcie w ogóle powstało i przyniosło oczekiwany efekt końcowy, trzeba zwrócić uwagę na aranżację, oświetlenie, dekoracje. Do tego potrzeba zgranego zespołu, składającego się  nie tylko z fotografa, ale także z cukiernika, stylisty jedzenia czy dyrektora artystycznego. Branża w ostatnich czasach może pochwalić się ogromną popularnością. Przyczyniły się do tego media społecznościowe i możliwość prostego dzielenia się swoimi zdjęciami. Dobrym przykładem jest Instagram. Sam hasztag food ma pod sobą aż 543 mln postów, a hasztag foodphotography 121 mln postów.

Frankie Turner podchodzi do fotografii kulinarnej z nieco innej strony. Do swoich zdjęć dodaje nutkę chaosu i nietypowości. Potrafi doskonale opowiedzieć historię za pomocą kilku ujęć. W prezentowanym obok projekcie Excuse me, Sir nawiązuje do ostatnich słów królowej Francji Marii Antoniny, która, gdy tuż przed egzekucją przypadkowo nadepnęła na nogę swojego kata, powiedziała z galanterią: „Przepraszam pana, zrobiłam to nieumyślnie”. Są tu luksus, przepych i kicz, ale także – jak w dawnych martwych naturach – poczucie nadmiaru, któremu zagrażają pustka, marność, vanitas.

Ręka sięgająca po słodką babeczkę, alkohol napełniający kieliszek. Impreza trwa!

Rozrzucone resztki jedzenia na zdjęciach Turner przypominają o malarskich martwych naturach. Tam drugą stroną przedstawianej obfitości była myśl o przemijalności i marności świata.

Frankie Turner

Brytyjska fotografka, mieszka w Londynie. Zajmuje się fotografią produktową, zwłaszcza fotografią jedzenia, współpracując z globalnymi markami przemysłu spożywczego

