Okładka miesięcznika ZNAK

Ilustracja okładkowa:
Marta Róża Żak

KUP
NUMER

Spis treści

1

EDYTORIAL

1Cieniuteńka jak opłatek czekoladka miętowaKarol Kleczka

TEMAT MIESIĄCA

4Za zasłoną cukruKrzysztof Kornas: Jak giganci przemysłu spożywczego nas od siebie uzależnili
 14Gorzka historiaPrzemysław Wielgosz: Cukier stał u podstaw kolonializmu, jego wielkich fortun i tysięcy ofiar
 22Jeść cukier z głowąKatarzyna Błażejewska-Stuhr w rozmowie z Martyną Słowik

FOTOREPORTAŻ

32Nasycić oczyFrankie Turner: Czy fotki jedzenia z Instagrama to współczesne martwe natury?

ŚWIAT W DWUGŁOSIE

38Architektura torturAnna Alboth we współpracy z Elahe Zivardar

PRZEBŁYSKI

48Jak rodzi się matkaEsej Lucy Jones

IDEE

58Joseph Campbell i Pokolenie MitologówMarcin Napiórkowski
 66Odys, mój ojciecŁukasz Najder

PO SWOJEMU

74Zagrać dwa równe koncertySkrzypaczka Agata Szymczewska w rozmowie z Pauliną Wilk o tym, co muzyka daje i co zabiera

STACJA: LITERATURA

84Zjadła na tym zęby, najadając się sama sobąProza Filipa Zawady

CHWILA DLA CIEBIE

35KrzyżówkaDla mądrali, bo w jej rozwiązaniu nawet Google nie pomoże
 109Pele-mele: Mariusz SzczygiełChciałbym nauczyć się bardziej zdecydowanie mówić „nie chcę”

LUDZIE ◆ KSIĄŻKI ◆ ZDARZENIA

92Gry, które ucząMichał R. Wiśniewski
 102Profesorka BajarkaAleksandra Byrska o Joannie Papuzińskiej, naszej pani czarodziejce
 108Wyprowadzać głowę na spacerIlona Klimek-Gabryś o Łukaszu Kaniewskim
 108Miejsca wrażliwePaulina Jóźwik o Jakubie Nowaku
 108W jednym kawałkuKamila Dzika-Jurek o Radce Franczak
 110Moi mistrzowie: Aga ZanoWojciech Bonowicz czyta wiersz Agi Zano
 112Kiedy ciasteczko staje się za słodkieDiana Dąbrowska o Ciasteczkowym Potworze z Ulicy Sezamkowej

RYSUNKI I FELIETONY

21Dlaczego jesz tyle słodyczy?Ola Szmida
 57Czy potrzebujemy dziś kulinarnych bohaterów?Eliza Mórawska-Kmita
 8316 minut ciszyMałgorzata Rejmer
 101Od miesiąca nie jem cukru!bardzo brzydkie rysunki