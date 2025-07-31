1
14Gorzka historiaPrzemysław Wielgosz: Cukier stał u podstaw kolonializmu, jego wielkich fortun i tysięcy ofiar
22Jeść cukier z głowąKatarzyna Błażejewska-Stuhr w rozmowie z Martyną Słowik
TEMAT MIESIĄCA4Za zasłoną cukruKrzysztof Kornas: Jak giganci przemysłu spożywczego nas od siebie uzależnili
FOTOREPORTAŻ32Nasycić oczyFrankie Turner: Czy fotki jedzenia z Instagrama to współczesne martwe natury?
38Architektura torturAnna Alboth we współpracy z Elahe Zivardar
ŚWIAT W DWUGŁOSIE
PRZEBŁYSKI48Jak rodzi się matkaEsej Lucy Jones
PO SWOJEMU74Zagrać dwa równe koncertySkrzypaczka Agata Szymczewska w rozmowie z Pauliną Wilk o tym, co muzyka daje i co zabiera
STACJA: LITERATURA84Zjadła na tym zęby, najadając się sama sobąProza Filipa Zawady
CHWILA DLA CIEBIE35KrzyżówkaDla mądrali, bo w jej rozwiązaniu nawet Google nie pomoże
109Pele-mele: Mariusz SzczygiełChciałbym nauczyć się bardziej zdecydowanie mówić „nie chcę”
LUDZIE ◆ KSIĄŻKI ◆ ZDARZENIA92Gry, które ucząMichał R. Wiśniewski
102Profesorka BajarkaAleksandra Byrska o Joannie Papuzińskiej, naszej pani czarodziejce
108Wyprowadzać głowę na spacerIlona Klimek-Gabryś o Łukaszu Kaniewskim
108Miejsca wrażliwePaulina Jóźwik o Jakubie Nowaku
108W jednym kawałkuKamila Dzika-Jurek o Radce Franczak
110Moi mistrzowie: Aga ZanoWojciech Bonowicz czyta wiersz Agi Zano
112Kiedy ciasteczko staje się za słodkieDiana Dąbrowska o Ciasteczkowym Potworze z Ulicy Sezamkowej
21Dlaczego jesz tyle słodyczy?Ola Szmida
RYSUNKI I FELIETONY
57Czy potrzebujemy dziś kulinarnych bohaterów?Eliza Mórawska-Kmita
8316 minut ciszyMałgorzata Rejmer
101Od miesiąca nie jem cukru!bardzo brzydkie rysunki