EDYTORIAL

1Pielęgnowanie prywatnościIlona Klimek-Gabryś

TEMAT MIESIĄCA

4Kiedy byliśmy prawdziwiPaulina Wilk: Moja mama mówiła o publicznej rzeczywistości „pic na wodę, fotomontaż
 14Nic do ukryciaKrzysztof Kornas: Jak się ochronić przed ciekawskimi big techami
 24Jak dalece wychodzimy do świataPsycholożka Katarzyna Popiołek w rozmowie z Dominiką Tworek

FOTOREPORTAŻ

32W poszukiwaniu wspólnotyFotoreportaż okienny Jessiki Christian

SPOŁECZEŃSTWO ◆ ŚWIAT

38Saudyjskie mackiIgor Kuśmierski: Dlaczego Cristiano Ronaldo i Netflix pokochali Arabię Saudyjską

CO ZABIERZEMY W PRZYSZŁOŚĆ?

46Nadzieja na równośćEsej Andrzeja Ledera na 80. urodziny „Znaku

IDEE

54Zachód, w którym się urodziłemNavid Kermani: Gdy Trump upokarzał prezydenta Zełenskiego, zrozumieliśmy, że dawny świat się skończył
 64Kojot i jeżozwierzAgnieszka Gajewska: Ursula K. Le Guin, skromna utopistka w sam raz na nasze czasy

PRZEBŁYSKI

72Mózg kontra zmiany klimatuMarta Alicja Trzeciak: By zachować zdrowie psychiczne, potrzebujemy czystego powietrza, zdrowej żywności, ciszy i chłodu

ROZMOWY O DOBRYM ŻYCIU

80Jak te kwiatyUrsula Wirtz w rozmowie z Justyną Dąbrowską

STACJA: LITERATURA

88Dziedzina na palcachWojciech Śmieja

CHWILA DLA CIEBIE

31MinikrzyżówkaTu w wersji online
 109Pele-mele: Jacek DehnelWierzę w międzystuleciową wspólnotę ludzi

LUDZIE ◆ KSIĄŻKI ◆ ZDARZENIA

94Opera jest przeciwieństwem cynizmuReżyser Krystian Lada w rozmowie z Hanną Zonik: Opera to nie zamknięty świat XIX w., może opowiadać o odkryciu DNA i kobietach we współczesnym Afganistanie
 102Czy artystom wolno więcej?Agata Pyzik: Biografia X to fikcyjna historia artystki z rysem potworności
 108Na tropie jednorożcówMonika Gałka o najnowszej książce Grzegorza Piątka
 108Architektura uwodzącaMagdalena Kargul o figlarnych zakamarkach
 108Marzenia klasy średniejKinga Dawidowicz o luksusie
 110Wśród możliwości: Nidhi Zak/Aria EipeIlona Klimek-Gabryś: Poluzuj uścisk, patrz – całe niebo spoczywa ci w dłoniach
 112Głód widzialnościDiana Dąbrowska i zła strona spojrzenia

RYSUNKI I FELIETONY

27Co świętujemy?Ola Szmida
 45Ekstazy mistyczek i udręki stoikówMałgorzata Rejmer
 53Jak to jest być wampirem?Michał Jędrzejek
 87Cena wygodyEliza Mórawska-Kmita