1
14Nic do ukryciaKrzysztof Kornas: Jak się ochronić przed ciekawskimi big techami
24Jak dalece wychodzimy do świataPsycholożka Katarzyna Popiołek w rozmowie z Dominiką Tworek
64Kojot i jeżozwierzAgnieszka Gajewska: Ursula K. Le Guin, skromna utopistka w sam raz na nasze czasy
TEMAT MIESIĄCA4Kiedy byliśmy prawdziwiPaulina Wilk: Moja mama mówiła o publicznej rzeczywistości „pic na wodę, fotomontaż
SPOŁECZEŃSTWO ◆ ŚWIAT38Saudyjskie mackiIgor Kuśmierski: Dlaczego Cristiano Ronaldo i Netflix pokochali Arabię Saudyjską
CO ZABIERZEMY W PRZYSZŁOŚĆ?46Nadzieja na równośćEsej Andrzeja Ledera na 80. urodziny „Znaku
IDEE54Zachód, w którym się urodziłemNavid Kermani: Gdy Trump upokarzał prezydenta Zełenskiego, zrozumieliśmy, że dawny świat się skończył
PRZEBŁYSKI72Mózg kontra zmiany klimatuMarta Alicja Trzeciak: By zachować zdrowie psychiczne, potrzebujemy czystego powietrza, zdrowej żywności, ciszy i chłodu
ROZMOWY O DOBRYM ŻYCIU80Jak te kwiatyUrsula Wirtz w rozmowie z Justyną Dąbrowską
STACJA: LITERATURA88Dziedzina na palcachWojciech Śmieja
CHWILA DLA CIEBIE31MinikrzyżówkaTu w wersji online
109Pele-mele: Jacek DehnelWierzę w międzystuleciową wspólnotę ludzi
LUDZIE ◆ KSIĄŻKI ◆ ZDARZENIA94Opera jest przeciwieństwem cynizmuReżyser Krystian Lada w rozmowie z Hanną Zonik: Opera to nie zamknięty świat XIX w., może opowiadać o odkryciu DNA i kobietach we współczesnym Afganistanie
102Czy artystom wolno więcej?Agata Pyzik: Biografia X to fikcyjna historia artystki z rysem potworności
108Na tropie jednorożcówMonika Gałka o najnowszej książce Grzegorza Piątka
108Architektura uwodzącaMagdalena Kargul o figlarnych zakamarkach
108Marzenia klasy średniejKinga Dawidowicz o luksusie
110Wśród możliwości: Nidhi Zak/Aria EipeIlona Klimek-Gabryś: Poluzuj uścisk, patrz – całe niebo spoczywa ci w dłoniach
112Głód widzialnościDiana Dąbrowska i zła strona spojrzenia
27Co świętujemy?Ola Szmida
RYSUNKI I FELIETONY
45Ekstazy mistyczek i udręki stoikówMałgorzata Rejmer
53Jak to jest być wampirem?Michał Jędrzejek
87Cena wygodyEliza Mórawska-Kmita