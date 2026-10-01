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Poetka Justyna Kulikowska
fot. Adam Stępień, Agencja Wyborcza.pl
Literatura
Wojciech Bonowicz

Wojciech Bonowicz

Poeta, publicysta. Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym” i „Znakiem”. Nakładem Wydawnictwa Znak właśnie ukazała się jego książka „Tischner. Biografia”, a w 2019 r. „Dziennik końca świata”. Wydał też m.in. tom miniesejów „Sto lat. Książka życzeń”...
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Ucałować wieczność z przyczajki. Bonowicz czyta wiersz Justyny Kulikowskiej 

październik 2026

Justyna Kulikowska

Wypis z czekania

Dziewczyno uśpiona w słowiańskim przykucu, czekająca w podziemiach
Dworca Centralnego na przyjazd pociągu Podlasiak, a może Orzeszkowa,
wiedz, że skanowałam twoje barki i przedramiona nader zachłannie.
Czy tak należy opisać zuchwałość?
Za plecami słyszałam podszepty podróżnych, byś pokochała los,
przygarnęła jak niesforne szczenię albo zaprzyjaźniła się z longsleeve’em.
Chciałam za wieczność, w domyśle: za ciebie, za mnie,
za wszystkie wygasłe piece dumnie okrzyknięte gwiazdami
(bo innej wieczności nie poznałam i może nie dane mi będzie poznanie)
wyprostować ręce, wziąć wdech, a potem podwinąć rękawy,
jednak moja odwaga była równie…

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Artykuł pojawił się w numerze: Sztuka leczy naszą codzienność