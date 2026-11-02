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Uljana Wolf fot. Jan Woitas_AFP_East News
Uljana Wolf fot. Jan Woitas_AFP_East News
Literatura
Ilona Klimek-Gabryś

Ilona Klimek-Gabryś

Redaktorka miesięcznika „Znak”, recenzentka, absolwentka krytyki literackiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opiekunka rubryki "Wśród możliwości"
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Narodziny matki, czyli poezja Uljany Wolf

listopad 2026

„Mieszkam wśród Możliwości – / Dom to od Prozy piękniejszy – / W Ścianach ma więcej Okien – / W Drzwi – także zasobniejszy” (tłum. T. Sławek) – pisała Emily Dickinson. Poezja jest takim domem możliwości – otwiera wciąż na nowe i pozwala pomyśleć niemożliwe.

matkitaski, mity, bak

to mleko odlicza nocą czas. jak liczy mleko?

to białe ruchy palców u nóg, całkiem ukwiał.

palce u rąk poruszają się też, paprotkowato. cóż to za palce?

podwodne przezroczyste grzebienie, włosy twoje znajdą

pre-‑chwycą wersy. tak po prostu z powietrza?

jaki musi być jego ogrom. to w nim mienią się

samoloty lecące w kierunku queens, przez okno, do łóżka

infantki. skąd się wzięła infantka? z księżyca

liczącego morza. dlatego zna się na spaniu

mlecznym, na akwariach. dlatego znikają, kiedy je

obcinasz, strzępki jej malusieńkich paznokci

jak mrugnięcia, pod światło samolotów lecących na queens.

Uljana Wolf, Matkitaski

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Artykuł pojawił się w numerze: Longevity. Co tracimy, walcząc o wieczną młodość?