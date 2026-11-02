Między tęsknotą a przekleństwem

Większość członków mojej rodziny nie dożywała 75 lat, a jeśli jakimś cudem uda mi się tę granicę przekroczyć, to każdy kolejny dzień będzie zaskakującym podarunkiem od losu.
Powyższa deklaracja cechuje się sporą dawką bezczelności, bo…
Ludzie się dziwią, gdy mówię z pewnym spokojem, że prawdopodobnie jestem już za połową swojego życia.
Większość członków mojej rodziny nie dożywała 75 lat, a jeśli jakimś cudem uda mi się tę granicę przekroczyć, to każdy kolejny dzień będzie zaskakującym podarunkiem od losu.
Powyższa deklaracja cechuje się sporą dawką bezczelności, bo…
Lgnę do wiekowych kuracjuszek w sanatorium, starych zegarmistrzów, siwych ciotek i krewnych. Na imprezach rodzinnych siadam obok najbardziej wiekowych uczestników. Zaczepiam w pociągu starszych pasażerów. Są obietnicą ciągłości, trwania, pamięci
I wtedy zobaczyliśmy śnieg. Śnieg zaczął padać z pokoju, w którym leżał ojciec, przez otwarte szeroko drzwi sypał się do kuchni, zatrzymywał się na naszych włosach, przyklejał się do swetrów, zastygał na okładce zeszytu Ani. Lekarz wyciągnął przed siebie ręce, potem zasłonił dłonią oczy i próbował wejść do pokoju, lecz mu się to nie udało. Nikomu się nie udało.