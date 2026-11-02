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fot. Maria Kowalska
fot. Maria Kowalska
Felietony
Karol Kleczka

Karol Kleczka

Redaktor miesięcznika „Znak”, doktor filozofii. Współpracuje z magazynem „Kontakt”, pisze również w „Tygodniku Powszechnym” i w Mint Magazine
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Między tęsknotą a przekleństwem

listopad 2026

Ludzie się dziwią, gdy mówię z pewnym spokojem, że prawdopodobnie jestem już za połową swojego życia.

Większość członków mojej rodziny nie dożywała 75 lat, a jeśli jakimś cudem uda mi się tę granicę przekroczyć, to każdy kolejny dzień będzie zaskakującym podarunkiem od losu.

Powyższa deklaracja cechuje się sporą dawką bezczelności, bo…

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Artykuł pojawił się w numerze: Longevity. Co tracimy, walcząc o wieczną młodość?