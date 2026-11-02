Agata Romaniuk: praktykuję radość z doświadczania starości

Wychowałam się wśród starych kobiet. Na werandzie naszego wiślańskiego domu rządziła moja prababka Stefa i jej dwie siostry, Aniela i Walerka. U schyłku PRL-u wszystkie były już pod osiemdziesiątkę, a ja, wówczas kilkuletnia, siadywałam na ryczce, niebieskim drewnianym zydelku, i drylowałam śliwki albo obierałam groszek w cieniu ich wszechmocnej obecności. Tak spędzałyśmy każde lato. A że lipce były wtedy deszczowe, a pogoda iście luterska, jak mawiał Jerzy Pilch, i jak zaczynało padać na początku wakacji, to potem padało przez dekadę. Było więc dużo czasu na siedzenie na werandzie. I tak poranki przechodziły płynnie w popołudnia, a następnie w wieczory, wjeżdżała herbata z prądem, szydełka szły w ruch, plątały się nitki i rodzinne opowieści. Byłam wtedy przekonana, że starość nieodłącznie wiąże się z mocą, a siwe pierścionki kręconych na wałki loków na skroniach mojej prababki są koroną i symbolem władzy. Mężczyźni w naszej rodzinie, cisi, bladzi sercowcy, odchodzili przedwcześnie albo nawet jeśli żyli, to skuleni w cieniu tej starki nad starkami, pięknej urodą cokolwiek nienachalną, z dużym nosem i brwiami, które wyglądały, jakby ktoś je zamaszyście pociągnął węglem, a które mam po niej, co upodabnia mnie do młodego Breżniewa.

Prababka Stefa – ona objaśniała nam, jak żyć. Zasady były jasne i nie podlegały dyskusji. Żyć należało uczciwie, jeść tłusto, nie marnować dobrego koniaku i papierówek, które spadły od sąsiada, trzymać się prosto, bronić swojego zdania.

Ale też jak kruszonka na kołaczu: dużo się śmiać, pozwolić sobie na coś ładnego, kręcić włosy na wałki, grać w karty, spacerować nad rzeką. Nie było pytań, na które moja prababka nie znała odpowiedzi, a jeśli nawet, to tym gorzej dla pytań. W wieku siedmiu lat nie marzyłam, jak moje koleżanki, żeby być księżniczką. Ja chciałam się zestarzeć. Chciałam w przyszłości zostać moją prababką, nosić czarną sukienkę w różyczki z czeskiej wiskozy, opiętą na obfitym biuście, niczego i nikogo się nie bać. Nie bardzo się to udało. Biust mam lichy, lęki rozliczne. A dodatkowo przez te 40 lat, które minęły od wiślańskich czasów, coś się porobiło się starością. Straciła swoją moc.