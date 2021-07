Zatem początkiem wiary najbliższych towarzyszy Jezusa z Nazaretu (za którymi poszli i idą uznający Nazarejczyka za Chrystusa chrześcijanie wszystkich wieków) było coś na kształt zapośredniczonego w magii doświadczenia. Augustyniak przyznaje jednak, że mimo wszystko odnosiło się ono do osoby, słów i czynów prawdziwego człowieka, który, choć umarł haniebną śmiercią na krzyżu, stał się po swym zgonie impulsem do działania dla ludzi uznających Go za podniesionego z martwych przez Boga, a – ostatecznie – tożsamego z samym Bogiem. Tak oto narodził się „system kościelny” (termin Tomasza Polaka), obecny do dziś we wszystkich wyznaniach, których fundamentem jest przekonanie, że Jezus z Nazaretu to Syn Boży. Chrześcijanie od początków Kościoła powtarzają bowiem za Pawłem z Tarsu: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15, 14).

Jezus historyczny?

Tę chrześcijańską wiarę, która była jego udziałem przez lata, Augustyniak utracił (głównie, jak wolno mniemać, z powodu kontaktu z przemocą generowaną w „systemie kościelnym”, która mocno i wyraźnie odsłoniła się w ostatnim czasie przed sporą grupą osób także w Polsce). Postać Nazarejczyka nie przestała być jednak dla krakowskiego filozofa ważna, bo, jak przyznaje, rozpoznał w nim kogoś o bardzo podobnym do swojego doświadczeniu. Pisze tedy o Jezusie, że „był to ktoś doświadczający jedności z Życiem, oddychający wolną od opresji Boga-Władcy Boskością, w której jesteśmy intymnie zanurzeni. Jeśli nie dostrzegałem tego w Jezusie, to dlatego, że dałem się omamić kościelną doktryną” (s. 150).

By się uwolnić od wpływu tego „omamu”, Augustyniak przywołuje badania nad kwestią tzw. Jezusa historycznego (przede wszystkim, jak się zdaje, w wersji Gezy Vermesa), za którymi jednak nie zawsze wystarczająco krytycznie podąża.

Za naukowo dowiedziony pewnik przyjmuje np. metodologiczne założenie, że słynne, rekonstruowane we współczesnej biblistyce na podstawie Ewangelii Mateusza i Łukasza źródło Q to zapis będący najwierniejszym z dostępnych historycznych dokumentów przekazem autentycznych słów Nazarejczyka.

Tymczasem dla filozoficznego projektu Augustyniaka dużo odpowiedniejsza wydaje się Ewangelia Jana, skoro, jak konstatuje krakowski filozof, „Jezus przeżywał swoje istnienie jako chwilową formę boskiego Życia. Doświadczał samego siebie jako jego »wcielenia« i pozostawał z nim w ekstatycznym połączeniu. Wiedział zarazem to, czego [kościelny] dogmat już wiedzieć nie chce, że tak pojęty dogmat jest prawdą o każdym człowieku” (s. 150–151). Ostatecznie to w Janowej Ewangelii Jezus mówi przecież, że jest „zmartwychwstaniem i życiem” (por. J 11, 25; wedle Augustyniaka w ten sposób siebie i swoje doświadczenie mogłoby opisać w pełni adekwatnie raczej tylko kilka postaci w dziejach ludzkości, m.in. Budda i być może John Lennon). Augustyniak zakłada jednak, że czwarta Ewangelia powstała późno, długo po śmierci Jezusa. W związku z tym zamazuje ona mocno autentyczne słowa i czyny Nazarejczyka chrystologicznymi „omamami” Kościoła.

Na czym zatem wedle krakowskiego filozofa polegała Jezusowa autentyczność? Przede wszystkim na transowym wyjściu z codziennej troski o byt materialny, rodzinę, prestiż społeczny, władzę, religijny rytuał i tym podobne cechy tzw. dobrze spełnionego człowieczeństwa. Nazarejczyk nic zaś z takowym nie chciał mieć wspólnego. „Jezus pozostaje w styku z Boskością Życia, od której ludzie sami się odgradzają. Jezus przypomina o niej, świadczy o niej, wyznacza drogę powrotu do niej. I zwraca uwagę, że tylko troska, czyli zatroskanie o swoje trwanie, może powstrzymać (a dokładnie: przesłonić) jej przepływ w nas. Gdy Jezus wzywa swoich naśladowców do ekstremalnego ćwiczenia się w transgresji, robi to więc po to, żeby poprzez uwolnienie od troski otworzyć ich na Boskość Życia. Tymczasem tradycja chrześcijańska oswoiła te ćwiczenia, traktując je jako zachętę do mdłej dobroczynności i słodkiej miłości bliźniego” (s. 68–69) – pisze Augustyniak.

Zdaniem krakowskiego filozofa taka Jezusowa tęsknota do transgresji cechowała nie tylko wyrzucającego chrześcijaństwu resentyment Fryderyka Nietzschego, ale przede wielbiących Życie (zoe) starożytnych Greków, którzy potrafili w ekstatycznym czasie (kairos) złamać nudę czasu (kronos) wyznaczanego przez troskę. Jezus musiał być podświadomie dziedzicem owej starogreckiej tradycji, skoro odsłonił przed swymi uczniami (przed każdym z nas?) możliwość transu uwalniającego w kierunku bezosobowej Boskości. Wedle Augustyniaka takie transgresyjne uwolnienie (a przynajmniej jego przeczucie) można wyczytać również w zapisach przywołanych w książce Mistrza Eckharta, Melville’a, Bułhakowa, Kawafisa, Deleuze’a. A także – do pewnego stopnia – we własnym doświadczeniu egzystencjalnym krakowskiego filozofa.

*

Jezus Niechrystus to nie jest jednak tylko pochwała wychylonej ku Boskości Życia transgresji (taką trudno jednak byłoby praktykować na serio bez przykrych życiowych – sic! – konsekwencji). To przede wszystkim świadectwo radykalnego odrzucenia chrześcijaństwa, w którym po raz kolejny przywołany został (potępiony już w Nowym Testamencie jako błąd niejakich Hymenajosa i Filetosa – por. 2 Tm 2, 17–18) motyw zmartwychwstania przed biologiczną śmiercią. Nie wątpię, że owo świadectwo może być atrakcyjne dla ludzi odchodzących od – głoszonej przez skompromitowany w ich oczach Kościół – wiary w Jezusa jako Chrystusa. Z chrześcijańskiej perspektywy książka Augustyniaka jest zatem niebezpieczna, bo – choć „transowy Niechrystus” raczej w ostatecznym rozrachunku nie zostanie uznany przez wielu za poważną, egzystencjalną propozycję – porzucenie chrześcijaństwa zdać się im może jedyną dopuszczalną moralnie opcją. Tym bardziej warto przypominać, że „mdłej” etyki miłości bliźniego raczej nie jest w stanie zastąpić wiodąca ku Boskości Życia, ale i prawdopodobnie bardzo moralnie destrukcyjna transgresja. Beztroskie wychylenie ku bezosobowej Boskości Życia może bowiem oznaczać również odmowę troski o inne osoby – także te, które mają słuszne prawo prosić nas o wsparcie.

—

Piotr Augustyniak

Jezus Niechrystus

Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2021, s. 192