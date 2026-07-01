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Fotografia. Portret kobiety (Kristina Kocan) na jednolitym, rozmytym tle. Ma włosy do ramion, i patrzy bezpośrednio w obiektyw. Ubrana jest w ciemny płaszcz lub marynarkę z dużym kołnierzem.
Kristina Kočan fot. dzięki uprzejmości Biura Literackiego
Literatura
Ilona Klimek-Gabryś

Ilona Klimek-Gabryś

Redaktorka miesięcznika „Znak”, recenzentka, absolwentka krytyki literackiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opiekunka rubryki "Wśród możliwości"
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Schronienie w drodze

lipiec 2026

„Mieszkam wśród Możliwości – / Dom to od Prozy piękniejszy – / W Ścianach ma więcej Okien – / W Drzwi – także zasobniejszy” (tłum. T. Sławek) – pisała Emily Dickinson. Poezja jest takim domem możliwości – otwiera wciąż na nowe i pozwala pomyśleć niemożliwe.

Kristina Kočan

wędrówki
z czarnych pni topoli
wyniosły się żółte
liście przywiało
ptaki wędrowne jesteśmy
z różnych miejsc z ludzi z
samych siebie droga
to jedyne schronienie
czy wędrówka zawsze
jest obietnicą
powrotu czy ratuje nas
odejście tuż przed
odejście między
snem a
czuwaniem
pod nami
kwitną rzeki
w kolorze liści
przyćmione słońce
ogrzewa nas
pamięć wagi
trzciny w dłoni
albo świerszcza

tłum. Agnieszka Będkowska-Kopczyk, strona 111

Zdarzają się momenty, gdy poruszeni podziwianym krajobrazem lub dziełem sztuki, uświadamiamy sobie, że nie wszystko da się wyrazić słowami. Nie potrafiąc wyjaśnić, czego doświadczamy, zanurzamy się…

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Artykuł pojawił się w numerze: Poza zasięgiem