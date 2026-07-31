Subskrybuj
Szukaj
Wyszukaj materiały z lat 2006-2026
Scena teatralna. Mężczyzna w stroju z epoki kłania się kobiecie w niebieskiej sukni
fot. Luke MacGregor_Reuters_Forum
Literatura
Historia teatru Shakespear
Paweł Goźliński

Paweł Goźliński

Dr nauk humanistycznych, pisarz i redaktor, współzałożyciel (razem z Mariuszem Szczygłem i Wojciechem Tochmanem) Instytutu Reportażu. Szef merytoryczny Polskiej Szkoły Reportażu. Jako redaktor pracował m.in. z Magdaleną Grzebałkowską, Maciejem Siembiedą, Zbigniewem Rokitą, Mikołajem Grynbergiem. Kieruje...
Zobacz wszystkie artykuły autora
Stephen Greenblatt

Stephen Greenblatt

Amerykański historyk kultury, eseista, wybitny znawca epoki renesansu i prac Szekspira. Wykładowca Uniwersytetu Harvarda. Twórca tzw. nowego historyzmu zakładającego badanie dzieł literackich nie jako autonomicznych utworów, ale w szerokim kontekście kultury epoki. Autor m.in. książek Shakespeare. Stwarzanie...
Zobacz wszystkie artykuły autora

Stephen Greenblatt: Shakespeare nie żył wbrew swojej epoce

z Stephenem Greenblattem rozmawia Paweł Goźliński

Przed 1989 r. wykładałem Shakespeare’a w NRD, Czechosłowacji, na Węgrzech. Nigdy nie wychodziłem poza koniec XVI w. Ale wiedziałem – i co ważniejsze, moja publiczność wiedziała – że to, o czym mówimy, sięga teraźniejszości

Stephen Greenblatt spędził życie na intensywnym dialogu z umarłymi. Bohaterowie jego książek, William Shakespeare, Christopher Marlowe, Lukrecjusz, wszyscy oni, choć wiemy o nich niewiele, stają przed nami w całej złożoności swoich wyborów, żywotów, idei nie dlatego, że Greenblatt ich „wymyśla”, lecz dlatego, że zadaje im pytania, których nie zadawali inni badacze. Wychodzi z założenia, że wielka literatura i filozofia nie powstają wbrew epoce, lecz z niej wyrastają – z jej aktów przemocy, lęków, obsesji, rytuałów. Że żeby zrozumieć, jak Shakespeare „wymyślił” Hamleta, trzeba wiedzieć chociażby, jak w elżbietańskiej Anglii chowano umarłych. Że biografia geniusza to nie historia wyjątku, tylko historia środowiska, które ten wyjątek umożliwiło i ukształtowało. Tę metodę – nazwaną „nowym historyzmem” – Greenblatt rozwijał przez pół wieku jako profesor Harvardu, autor kilkunastu książek, laureat Pulitzera i National Book Award. Ale nigdy nie był „zakładnikiem uniwersytetu”.

Wiele lat temu próbował np. przekonać twórców Zakochanego Szekspira, że gonią nie tego dramaturga. Że to życie Christophera Marlowe’a – szpiega, ateisty, wagabundy i geniusza – pozwala stworzyć ciekawszy film. Nie posłuchali.

Nakręcili film o autorze Burzy. Zdobyli siedem Oscarów. A Greenblatt po niemal 30 latach sam napisał opowieść, której bohaterem jest Marlowe. Dark Renaissance jest przy okazji ciemnym lustrem jego wcześniejszej książki, biografii Shakespeare’a, która nosi nieprzekładalny na polski tytuł Will in the World. Jej nowe polskie wydanie (Shakespeare. Stwarzanie świata) niedawno się ukazało.

Czytam Twój Dark Renaissance i widzę Anglię pod panowaniem Elżbiety, świat cenzury, donosicieli i nagłej śmierci. Społeczeństwo podzielone na nienawidzące się obozy, z obcymi armiami u granic i katolickimi mocarstwami szkolącymi – jak piszesz – terrorystów, którzy mają zabić królową. Może renesans – wbrew stereotypom – nigdy nie był jasny?

Urodziłem się w Bostonie…

Czytaj bez ograniczeń

Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich artykułów, e-wydań i archiwum

  • Pełny dostęp do wszystkich artykułów
  • Każdy nowy numer od razu w e-wydaniu
  • Archiwum numerów zawsze pod ręką
Rozpocznij prenumeratę
Artykuł pojawił się w numerze: Czego szukamy na końcach świata?