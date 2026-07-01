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fot. Wydawnictwo Literackie
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Miłość w czasach postkolonializmu

lipiec 2026

Desai to autorka podejrzliwa wobec lakoniczności. Jej proza jest wielogłosowa, zmysłowa, a język tak gęsty, że chwilami wydaje się radośnie balansować na granicy grafomanii.

Dziewiętnaście lat milczenia – a tyle właśnie minęło od Brzemienia rzeczy utraconych, bookerowego triumfu Kiran Desai, który przyniósł jej sławę…

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Artykuł pojawił się w numerze: Poza zasięgiem