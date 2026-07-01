Miłość w czasach postkolonializmu

Dziewiętnaście lat milczenia – a tyle właśnie minęło od Brzemienia rzeczy utraconych, bookerowego triumfu Kiran Desai, który przyniósł jej sławę…
Wydawczyni wyborczej.pl, redaktorka „Pisma. Magazynu Opinii”, współpracowniczka „Znaku”
Desai to autorka podejrzliwa wobec lakoniczności. Jej proza jest wielogłosowa, zmysłowa, a język tak gęsty, że chwilami wydaje się radośnie balansować na granicy grafomanii.
Dziewiętnaście lat milczenia – a tyle właśnie minęło od Brzemienia rzeczy utraconych, bookerowego triumfu Kiran Desai, który przyniósł jej sławę…