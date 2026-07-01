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lustracja: Agata Endo-Nowicka
Felietony
Eliza Mórawska-Kmita

Eliza Mórawska-Kmita

Blogerka od 2006 r., tworzy whiteplate.com. Autorka książek kulinarnych, miłośniczka Azji i domowego wypieku chleba. Warszawianka mieszkająca od niedawna w Poznaniu. Mama trzech córek
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Dzikość retro

lipiec 2026

Zrywaliśmy z chodnika połacie podagrycznika, odkrywaliśmy zapomniane rośliny, zakładaliśmy kompostownik, sprzątaliśmy chatkę z rzeczy, które leżały tam od lat 80., i ta praca dawała nam satysfakcję i szczęście

W naszej rodzinie zawsze była jakaś działka ROD. Tak daleko, jak sięga moja pamięć, do lat dziecinnych, które zostały utrwalone na czarno-białych zdjęciach, gdzie bawię się z bratem w prowizorycznej piaskownicy na działce. Trzymam w ręku konewkę, on robi babki z piasku. Miałam pewnie jakieś cztery lub pięć lat, kiedy co tydzień pakowaliśmy się całą rodziną do auta i jechaliśmy pod Warszawę na działkę pracowniczą moich dziadków. I…

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Artykuł pojawił się w numerze: Poza zasięgiem