Dzikość retro

W naszej rodzinie zawsze była jakaś działka ROD. Tak daleko, jak sięga moja pamięć, do lat dziecinnych, które zostały utrwalone na czarno-białych zdjęciach, gdzie bawię się z bratem w prowizorycznej piaskownicy na działce. Trzymam w ręku konewkę, on robi babki z piasku. Miałam pewnie jakieś cztery lub pięć lat, kiedy co tydzień pakowaliśmy się całą rodziną do auta i jechaliśmy pod Warszawę na działkę pracowniczą moich dziadków. I…
Blogerka od 2006 r., tworzy whiteplate.com. Autorka książek kulinarnych, miłośniczka Azji i domowego wypieku chleba. Warszawianka mieszkająca od niedawna w Poznaniu. Mama trzech córek