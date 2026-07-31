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Felietony
Eliza Mórawska-Kmita

Eliza Mórawska-Kmita

Blogerka od 2006 r., tworzy whiteplate.com. Autorka książek kulinarnych, miłośniczka Azji i domowego wypieku chleba. Warszawianka mieszkająca od niedawna w Poznaniu. Mama trzech córek
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Z widokiem na morze

lipiec 2026

Na życiowym zakręcie postanowiłam spakować plecak i aparat fotograficzny i pojechać na miesiąc do Indii. Wtedy ta podróż była strzałem w dziesiątkę – dostałam to, po co tam pojechałam: potrzebę samotności w tłumie, możliwość przezwyciężenia swoich lęków i poznania siebie w trudnych sytuacjach

Dziś myślę o tym, jak wraz z wiekiem i sytuacją życiową zmienia się moja perspektywa podróżniczych potrzeb. Mogłabym to porównać do sięgania po przygody z wybranej przez siebie szuflady. Zupełnie tak, jakby przeżyte podróże stanowiły wielką szafę z pamiątkami, a zaglądanie do nich przypomina o tęsknotach za tym, czego mieć już nie będziesz, i za tym, co być może jeszcze w zasięgu ręki. I pewne rzeczy pozostają niezmienne – chęć podróżowania…

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Artykuł pojawił się w numerze: Czego szukamy na końcach świata?