Z widokiem na morze

Dziś myślę o tym, jak wraz z wiekiem i sytuacją życiową zmienia się moja perspektywa podróżniczych potrzeb. Mogłabym to porównać do sięgania po przygody z wybranej przez siebie szuflady. Zupełnie tak, jakby przeżyte podróże stanowiły wielką szafę z pamiątkami, a zaglądanie do nich przypomina o tęsknotach za tym, czego mieć już nie będziesz, i za tym, co być może jeszcze w zasięgu ręki. I pewne rzeczy pozostają niezmienne – chęć podróżowania…
Blogerka od 2006 r., tworzy whiteplate.com. Autorka książek kulinarnych, miłośniczka Azji i domowego wypieku chleba. Warszawianka mieszkająca od niedawna w Poznaniu. Mama trzech córek