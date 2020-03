Lektury na czas niepokoju. Furtka do normalności Jakuba Kornhausera

Niezależnie od tego, czy w czas morowy zalegliście pod pierzyną z kubkiem kakao, czy raczej szalejecie na rowerach w ucieczce przed wirusem, czy może wreszcie, jak gdyby nigdy nic, spędzacie całe dnie przy korporacyjnym biurku, miejcie pod ręką książkę. To pozwoli Wam na chwileczkę zapomnienia, błogości momencik, da ułamek choćby wolności albo i otworzy maleńką furtkę w stronę normalności. A najlepiej to i kilka książek, do wyboru, do koloru, jak np. tych, które znają dobrze moi studenci z ujotowskiego kursu „Najnowsze literatury romańskie”, obecnie, jak cały świat, przeniesionego do cyberprzestrzeni.

Jeśli zimową nocą podróżny

Italo Calvino, przeł. Anna Wasilewska

Nie ma mowy, żebyśmy zasiedli do dzisiejszej literatury bez puszczenia oka do tej legendarnej powieści autorstwa równie legendarnego włoskiego pisarza, która daje nam pełen wgląd we wszystkie możliwe techniki pisarskie i twórcze pomysły: narracja drugoosobowa, opowieść, której bohaterem jest czytelnik, początki powieści urywające się po kilku stronach, miks gatunków i feeria języków, kryminalna love story. Biblia dla każdego, komu bliska jest koncepcja książki jako labiryntu, którego za żadne skarby nie chce się opuszczać – tak jak antywirusowego fotela i zdezynfekowanych bamboszy.

Wydawnictwo W.A.B.

Księżniczka Angina

Roland Topor, przeł. Agnieszka Taborska

Jeśli ten labirynt opuszczać, to tylko po to, żeby w okamgnieniu znaleźć się w kolejnym, najlepiej takim, w którym rej wodzą Bracia Brodacze, S. Malec i Witamiński, a więc cała czereda wprost z zainfekowanej dziwnością głowy paryskiego mistrza groteski. Chcecie losów Carrollowskiej Alicji na opak? Proszę bardzo: baśń idzie o lepsze z codziennością, humor, często dosadny i makabryczny, wzrusza, zaś melancholia wybucha szczerym śmiechem. Nic nie jest tu takie, jak się wydaje, bo w końcu dobra literatura powinna zabierać nas na podbój nie tylko bezwzględnych pasożytów, lecz także naszej własnej wyobraźni.

Wydawnictwo W.A.B.

Parochia

Dan Coman, przeł. Joanna Kornaś-Warwas

Taka podróż może się np. kończyć w na wpół realnej, na wpół wyśnionej wiosce gdzieś na rumuńskiej prowincji. Tam, gdzie prawosławne śpiewy wywołują duchy zwierząt i ludzi, gdzie jednocześnie możecie być małymi dziećmi i dorosłymi ludźmi, gdzie rozmawia się ze zjawami (oczywiście zachowując odpowiedni dystans, by uniknąć zakażenia). Ta błyskotliwa powieść jednego z najważniejszych współczesnych pisarzy rumuńskich sama nawet nie jest powieścią, a raczej onirycznym poematem, który misternie przeplata lokalny folklor z widmami środkowoeuropejskiego realizmu magicznego.

Universitas

Opowiadana wszystkie

Clarice Lispector, przeł. Wojciech Charchalis

No tak, ale realizm magiczny to wynalazek pisarzy z Ameryki Łacińskiej. I pisarek. Słynna brazylijska prozaiczka Clarice Lispector przemycała w swoich, pełnych dogłębnej analizy kobiecości i jej uwikłań, opowiadaniach także metaforyczne obrazki rodem z baśniowego świata. Wszystko po to, by w jak najdotkliwszy sposób rozprawić się z płciowymi i rasowymi stereotypami. Zwierzęta istnieją tu na prawach ludzi, którym z kolei odmawia się człowieczeństwa. To tak jak z koronawirusem, za który obwinia się łuskowce i nietoperze, a bagatelizuje się niepohamowaną żądzę dominacji człowieka nad przyrodą. Przyrodą, która w dobie naszej izolacji, ma się naprawdę dobrze.

Wydawnictwo W.A.B.