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Ilustracja: Agata Endo-Nowicka
Felietony
Karol Kleczka

Karol Kleczka

Redaktor miesięcznika „Znak”, doktor filozofii. Współpracuje z magazynem „Kontakt”, pisze również w „Tygodniku Powszechnym” i w Mint Magazine
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Jak łzy w deszczu

czerwiec 2026

Felieton o AI? Dajcie spokój, to tak, jakbym miał pisać o oddychaniu

„Widziałem rzeczy, którym wy, ludzie, nie dalibyście wiary” – mówi Roy Batty w najpiękniejszym zapewne monologu w historii kina. Znasz piękniejszy? Ja, gdy tylko tylko leci Łowca androidów, nigdy nie przełączę kanału. Filmowe arcydzieło Ridleya Scotta ubiera w ciało jeden z największych lęków ostatnich lat: czy zastąpi nas sprawniejsza i wydajniejsza sztuczna inteligencja? Czy mogę jej przypisać osobowość? „Musiałem sobie udzielić odpowiedzi na pytanie, czym właściwie byłem: narzędziem czy ostatecznym produktem?” – wyznaje…

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Artykuł pojawił się w numerze: O czym śni Ameryka?