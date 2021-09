Golem XIV 1981

Treści kulturowe, zauważa Lem, mają zarówno charakter normatywny, jak i opisowy. Z jednej strony regulują sposób, w jaki społeczeństwa ludzkie prowadzą grę z Naturą, z drugiej – przedstawiają uzasadnienie przyjmowanych norm, a więc symboliczną interpretację tej gry. Ów obraz jest zawsze nadmiarowy, człowiek usilnie stara się bowiem zamaskować chaotyczność świata i „wykrywa” porządek tam, gdzie go wcale nie ma. Kulturowy obraz uporządkowanej rzeczywistości jest więc fikcyjny. Lem zwraca na to uwagę nie tylko w eseistyce, ale także w utworach prozatorskich, takich jak pisany na raty w latach 70. Golem XIV. Tytułowy superinteligentny komputer mówi, iż prawidłowe funkcjonowanie kultury zależy od jej zdolności do ukrycia faktu, że jest ona wynalazkiem, a więc że jej normy są ustanowione, a nie odkryte. Samoświadomość człowieka stanowi dla niej zatem jedno z głównych zagrożeń. Innymi słowy, kulturoznawstwo i antropologia porównawcza, obnażając wielość i względność kulturowych obrazów świata, przyczyniają się do niszczenia przedmiotu swoich badań.

Wizja Lokalna 1982

Lem, podkreślając wielość i różnorodność kultur, wskazuje jednocześnie, że całe ich ziemskie spektrum podlega uniwersalnemu ograniczeniu: ludzkiej biologii. Człowiek musi jeść, pić, spać i wydalać, ma określoną budowę ciała, porusza się w postawie wyprostowanej, tworzy społeczeństwa, rozmnaża się płciowo. Wszystko to rozstrzygnęło się w toku ewolucji życia na Ziemi, zanim w ogóle pojawili się pierwsi przedstawiciele gatunku Homo sapiens. Powracającym motywem w twórczości pisarza jest krytyka rozwiązań ewolucyjnych. Rozwija ją w Summie technologiae – obszernym eseju z 1964 r. – we wspomnianym Golemie XIV, a także w jednej ze swoich ostatnich powieści, utrzymanej częściowo w konwencji żartu Wizji lokalnej. Bohater tego utworu odwiedza kosmiczną cywilizację stworzoną przez gatunek istot zasadniczo człekokształtnych, lecz cechujących się zupełnie odmienną budową narządów płciowych: są one umieszczone w okolicy nosa, a sam mechanizm zapłodnienia ma więcej wspólnego z zapyleniem niż kopulacją. Z tego względu cywilizacji tej nieznana jest kulturowa ambiwalencja seksu będąca – zdaniem Lema – utrapieniem istot, którym Natura ulokowała funkcje płciowe i wydalnicze w tych samych lub bliskich sobie narządach.

Filozofia przypadku 1984

O tym, czym według Lema jest kultura, jak działa i jakie funkcje spełnia, pisze on w eseju Granice wzrostu kultury, tekście datowanym na rok 1974 i włączonym do trzeciego wydania tomu Filozofia przypadku. Choć Lem w tym czasie otwarcie dystansował się już od swojej wcześniejszej fascynacji cybernetyką i przyznawał, że nadzieje na zmatematyzowanie humanistyki okazały się płonne, prezentowane w eseju ujęcie kultury dobrze wpisuje się w paradygmat nauki o sterowaniu. Zdaniem Lema kultura to system, w którym krążą powstające i powielane informacje. Owo krążenie nie ma charakteru chaotycznego, lecz regulowane jest przez zestaw wartości naczelnych funkcjonujących jako rodzaj filtra. Filtr ten jedne treści przepuszcza, inne – niezgodne z nim – tłumi i w ten sposób nadaje charakter całemu systemowi. Z perspektywy użytkowników kultury zestaw naczelnych wartości musi wydawać się niezmienny, choć w rzeczywistości stale ewoluuje. Ewolucja ta jest o kilka rzędów wielkości szybsza niż ewolucja biologiczna, i właśnie owa relatywna elastyczność stanowi główną zaletę kultury jako specyficznego mechanizmu adaptacyjnego. Zachowanie zwierząt regulowane jest instynktem, czyli genetycznie, a to znaczy, że na zmiany trzeba czekać miliony lat. Kultura, zapełniając u Homo sapiens „puste miejsce” po instynkcie, pozwala na błyskawiczne – z perspektywy ewolucji biologicznej – dostosowanie zachowań wspólnot ludzkich do nowych warunków. Zapewnia więc naszemu gatunkowi przewagę w walce o byt.