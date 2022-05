Rozkwit i nieistnienie

*

Ołeksandr Archipenko, Czesząca się kobieta (1915)

Chociaż Ołeksandr Archipenko urodził się i jako artysta zaczął formować w Kijowie, to większość życia spędził na emigracji w USA. W dziedzinie rzeźby był prawdziwym prekursorem, zarówno w kwestii materiału – połączenia szkła, drewna i metalu – jak i techniki polichromii. W swoich rzeźbach grał z przestrzenią za pomocą pustki, form negatywowych, które, w przeciwieństwie do pozytywowych, nie stanowiły namacalnej części obiektu. Realizację takiego podejścia możemy zobaczyć w rzeźbie Czesząca się kobieta. Inspirowały go m.in. połowieckie baby – wczesnośredniowieczne posągi rozsiane po stepach Ukrainy. Chociaż Archipenko jest jednym z najbardziej znanych Ukraińców, to historię jego twórczości, podobnie jak i innych ukraińskich artystów emigrantów, moglibyśmy umieścić na oddzielnej osi. Byłaby to oś dokonań emigracji, która przez lata funkcjonowała obok – bez kontaktu z kontekstem kulturalnym Ukrainy radzieckiej, odgrodzona od niej żelazną kurtyną. Kolejne pokolenia emigrantów – ze względu na ich odizolowanie – nazwano Akwarium w Morzu.

*

Ałła Horska, Sztandar Zwycięstwa (1968)

Panneau, znajdujące się w Muzeum Młodej Gwardii w dawnym Krasnodonie (Sorokyne) możemy odczytywać na dwa sposoby. Zgodnie z partyjnym zamówieniem – jako opowieść o dzielnej młodzieży Krasnodonu, która walczyła z nazistami podczas II wojny światowej. Albo przeciwnie – jako sztafetę pokoleń, w której to sześćdziesiątnicy – czyli artyści lat 60. – przejmują pałeczkę od wyniszczonego pokolenia lat 30. – „rozstrzelanego odrodzenia”. Wszystko zależy od naszej interpretacji wizerunków martwych i żywych. Odwilż chruszczowowska pozwoliła temu pokoleniu nie tylko poczuć powiew Zachodu i dzięki kilku wystawom podejrzeć trendy obowiązujące na świecie, lecz także sięgnąć do własnej historii – odrodzenia sztuki monumentalnej. Wyczuwalna była atmosfera eksperymentu, zmiany i wolności. Niestety, lata 60. przyniosły też wzmożenie kontroli i ponowne represje. Sprzeciwiała się im inteligencja, jednak listy pisane do władz w obronie wolności przynosiły przeciwny do zamierzonego skutek. Jedną z sygnatariuszek była Ałła Horska – współautorka (obok męża Wiktora Zareckiego) powyższego mozaikowego panneau. Artystka urodziła się w rodzinie rosyjskojęzycznego establishmentu i ukraińskiego uczyła się już jako dorosła osoba, dając wyraz swoim politycznym poglądom. Za wsparcie dla ruchu dysydenckiego została najpierw wykluczona ze Związku Artystów Plastyków, a potem zamordowana przez KGB.

*

Kateryna Biłokur, Car Kłos (1949)

Naiwna sztuka ludowa w ZSRR dawała odrobinę wolności i tworzyła niszę obok wszechobecnego socrealizmu. Była optymistyczna i radosna, więc – chociaż nie spełniała żadnego z zadań sztuki w totalitarnym państwie – pozwolono jej istnieć. Nie wszystko jest jednak tak proste. ZSRR chętnie zaprzęgało twórczość ludowych artystów do propagandowej machiny, aby pokazywać „szczęśliwych i twórczych chłopów” – podczas gdy wieś zaznawała represji. Prymitywistami chwalono się poza granicami kraju, podczas gdy sami artyści nigdy nie mogli opuszczać swoich wsi. Taki los przypadł w udziale Katerynie Biłokur, artystce, która cierpiała biedę pomimo honorów i członkostwa w prominentnym Związku Artystów Plastyków. Biłokur nigdy nie pozwolono na zdobycie wykształcenia – nie tylko artystycznego, ale nawet podstawowego. Niewiele brakowało, a malarka zostałaby zapomniana, wraz ze swoją twórczością. Jaskrawe kolory i koronkowa dokładność wykonania kwiatów na obrazie odwracają naszą uwagę, wywołują przyjemne emocje. Jednak barwna florystyka z nierzeczywistą poświatą, tworząca zwartą kompozycję, odgradza nas od niedostępnej otchłani, w której nikną płody rolne. To klucz do innej interpretacji dzieła Biłokur – obraz wsi dostatniej zamieni się w traumatyczne doświadczenie głodu i biedy na ukraińskiej prowincji w I poł. XX w.