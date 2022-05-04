Річниця нашого весілля

Ми вирішили двадцять четвертого залишитися вдома і накрити для себе невеличкого стола на другому поверсі дома, в котрому мешкаємо. Тим більше, що останні тижні лютого вийшли теплими, майже весняними і в нашому лісі було вже по справжньому відчутно весну, птахи співали, сосни палали в проміннях сонця жовто-гарячим бурштином, а з вікон другого поверху кожного вечора відкривався такий вид на захід сонця, що красивіший годі й шукати.

Треба зауважити, що це не наш дім. Наш дім залишився у Донецьку. Ще в липні 2014 року ми кинули все і відправились до Києва, через тиждень після того, як в місто ввійшли російські бойовики. Ми тоді приїхали до Києва з двома сумками літніх речей і з диким болем в серці, абсолютно не розуміючи, як далі жити. Ми – не молоді вже донецькі мешканці, залишили все попереднє своє життя там, у рідному місті. І квартири, і роботи, і друзів. А я ще і батьків, котрі не могли виїхати, бо доглядали своїх стареньких.

Пам’ятаю, що ми дуже важко знаходили себе на новому місці. По-перше, ми були тоді вже не дуже молоді – і мені і жінці біля п’ятдесяти – а по-друге, не мали суттєвих грошових накопичень. Але може головна причина полягала в тому, що ми доволі довго не могли пережити травматичний шок раптової окупації нашого рідного міста. Реальної окупації, справжньої війни, котру так довго и так старанно різноманітні російські і проросійські європейські ЗМІ позиціонували, як «внутрішню проблему України». І дуже багато цілком притомних людей не тільки до речі на заході були схильні бачити все, що відбувалося на Сході України, як нашу внутрішньополітичну проблему, пов’язану, скажімо, у тому числі, з абсолютно вигаданим «мовним питанням». Симпатики Росії абсолютно не звертали увагу на те, що ті покидьки, котрі прийшли «звільняти» нас с дружиною від нашого мирного життя, і виглядали і поводили себе, як мародери, як вбивці і злочинці. Їм не кололо очі те, що десятки тисяч російськомовних громадян України, таких як я і моя родина, навіть не сумнівалися у власному виборі і обрали безпритульність, долю безхатченків, тільки б залишитися у своїй країні, тільки би не опинитися в одному місці з так званими «визволителями».

У нас, колишніх мешканців Донбасу, не було ніколи жодного сумніву в тому, що саме відбувалося. У 2014 році і місяці так званої «російської весни» почався перший акт трагедії. Це був початок війни Росії з Україною. Початок війни не за територію навіть. А війни на знищення. Війни, котра не має у своїй основі жодних інших причин, крім ненависті до української нації, як такої, що забажала будувати свою країну, як країну європейську, безпосередньо причетну до культурної, до цивілізаційної основи Європи. Ми відчули себе вільними людьми у вільній власній країні, здатними самостійно обрати свій шлях, не зважаючи на будь які реваншистські та імперські амбіції Росії. І тим, звичайно, абсолютно однозначно призначили все те, що почалося с окупації Донбасу і Криму. І що абсолютно безповоротно повинно було привести до великої Європейської війни, визвольної війні українського народу, котра відбувається зараз. Про невідворотність якої, до речі, я писав у своєму романі «Довгі часи», що не так давно вийшов польською в видавництві KEW.