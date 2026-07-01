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Kadr z filmu "Grizzly Man". Górski krajobraz. Na pierwszym planie znajduje się mężczyzna w zabrudzonej pyłem, ciemnej koszuli. Na głowie ma chustkę. Nosi ciemnie okulary. Za nim stoi brunatny niedźwiedź. Oboje są w kamienistym strumyku.
Kadr z filmu Grizzly Man fot. BE&W
Kultura i Sztuka
kadry-znaki szczególne kino dokumentalne
Diana Dąbrowska

Diana Dąbrowska

Filmoznawczyni, edukatorka filmowa, organizatorka przeglądów i festiwali filmowych. Dwukrotnie nominowana do nagrody PISF w kategorii krytyka filmowa. Laureatka Konkursu im. Krzysztofa Mętraka. Specjalistka od włoskiego kina, prowadzi w sieci „Accademię Włoskiego Kina”, w której przygląda...
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Obojętność natury

lipiec 2026

„Nie nakręciłem filmu przyrodniczego, lecz opowieść o ludzkiej naturze” – tak Werner Herzog określił Grizzly Mana (2005). Zdanie to można potraktować jako klucz do wizji reżysera: przedmiotem jego zainteresowania nie jest sama dzikość, ale człowiek, który próbuje uczynić z niej miejsce własnego ocalenia

Grizzly ManWernera Herzoga to znacznie więcej niż dokument o ekscentrycznym miłośniku niedźwiedzi. Film, należący do dojrzałego okresu twórczości reżysera, przyjmuje formę eseju antropologicznego i wpisuje się w jeden z najważniejszych tematów jego kina: opowieść o jednostce, która wkracza w rzeczywistość większą od siebie i usiłuje narzucić jej własny porządek znaczeń. Podobnymi figurami byli u Herzoga konkwistadorzy,…

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Artykuł pojawił się w numerze: Poza zasięgiem