Obojętność natury

Grizzly ManWernera Herzoga to znacznie więcej niż dokument o ekscentrycznym miłośniku niedźwiedzi. Film, należący do dojrzałego okresu twórczości reżysera, przyjmuje formę eseju antropologicznego i wpisuje się w jeden z najważniejszych tematów jego kina: opowieść o jednostce, która wkracza w rzeczywistość większą od siebie i usiłuje narzucić jej własny porządek znaczeń. Podobnymi figurami byli u Herzoga konkwistadorzy,…
Filmoznawczyni, edukatorka filmowa, organizatorka przeglądów i festiwali filmowych. Dwukrotnie nominowana do nagrody PISF w kategorii krytyka filmowa. Laureatka Konkursu im. Krzysztofa Mętraka. Specjalistka od włoskiego kina, prowadzi w sieci „Accademię Włoskiego Kina”, w której przygląda...