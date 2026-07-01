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Fotoreportaż

Sam Rowley

Pochodzący z Wielkiej Brytanii fotograf amator specjalizujący się w fotografii przyrodniczej.Pracuje jako filmowiec w BBC Natural History Unit. Jest laureatem nagrody Wildlife Photographer of the Year
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Współistnienie

Jelenie z Nary noszą znamię wyjątkowości – mają szczególne znaczenie dla shintoistycznej świątyni Kasuga Taisha. Według lokalnych podań z XI w. jedno z bóstw czczonych w chramie, Takemikazuchi, pan wojowników, wjechał do miasta właśnie na jeleniu.

Czy w naszym świecie miasto i natura mogą jeszcze żyć w symbiozie? Być może. Przykładem jest japońskie miasto Nara na wyspie Honsiu. Popularny cel turystyczny słynie przede wszystkim z buddyjskich i shintoistycznych świątyń, rozległych zielonych terenów oraz zamieszkujących je jeleni sika.

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Artykuł pojawił się w numerze: Poza zasięgiem