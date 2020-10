Czasu przezwyciężanie

Urodzony w wiosce województwa świętokrzyskiego, Dwikozach, syn mieszczanina oddaje głos ludziom ze stanów najniższych. W jego powieściach przemawiają rzemieślnicy: szewcy, krawcy, zegarmistrze, którzy zwykle byli tłem wielkiej historii i dramatów klas wyższych, arystokracji i królów, ludzi odnotowanych w kronikach.

Mówią wykluczeni, ludzie pracy na roli, którym nie było dane wykształcenie, choć znają się na swoim fachu. Pisarz podnosi ich istnienie, unaocznia ich, wskazuje na ich wrodzoną mądrość, przebiegłość, doświadczenie oraz umiejętność przetrwania, którą według podręczników psychologii nazywamy inteligencją. Hierarchia świata, o którym opowiada Myśliwski, jest patriarchalna: „Matka prawdopodobnie gotuje obiad, bo cóż by innego mogła robić w tę letnią, słoneczną niedzielę…” (Widnokrąg). W takim świecie żyją jego bohaterowie, w takiej rzeczywistości się urodzili, byli wychowywani i innej nie znają, od wieków jest w taki sposób ona poukładana, ale ja mam wrażenie, że pisarz taki układ dyskretnie odwraca, nadając im wyjątkową funkcję. Kobiety dzięki wrażliwości stają się kontrapunktem do odczuwania narratora, bohaterowie w ich słowach często się przeglądają, słuchają się ich, postacie kobiece bywają siłą napędową zdarzeń, na przykład Maria w Ostatnim rozdaniu. Pisarz portretuje kobiety spychane w patriarchalnym społeczeństwie na margines: samotne matki, kobiety starsze, zdane tylko na siebie. Joanna Bator spytała Myśliwskiego o to, jak udaje mu się konstruować tak doskonałe powieściowe monologi kobiet. „Umiem ich słuchać. Podczas stanu wojennego byłem głównym zaopatrzeniowcem naszego domu i spędzałem mnóstwo czasu w kolejkach. Wcale mnie to nie nudziło – stały tam ze mną głównie kobiety i wtedy nasłuchałem się za wszystkie czasy. Ich opowieści były żywe, opowiadane krwistym, wspaniałym językiem”. Człowiek w jego powieściach żyje ze zwierzętami w symbiozie, jego życie upływa w ich towarzystwie. Ludzie żyją blisko natury, jadają w polu obiad na liściu chrzanu, uważają, że koń czy pies są istotami równymi człowiekowi lub stworzeniami od człowieka mądrzejszymi, z własną osobowością i pomyślunkiem: „Pies, jak człowiek, jest nieprzenikniony. Pan ma psa? To powinien pan mieć. Od psa można się dużo nauczyć” (Traktat o łuskaniu fasoli).

Na koniec przypomniało mi się, że dwa lata temu, w Nowym Jorku, podeszła do mnie czytelniczka z angielskim egzemplarzem Kamienia na kamieniu / Stone Upon Stone, w przekładzie Billa Johnstona, jak mi się teraz zdaje, z obrazem Nikifora na bordowej okładce, i poprosiła po angielsku, czy mogłabym umieścić Myśliwskiego, tego pisarza, który pięknie opisuje Polish countryside, polską wieś, na mapie literatury światowej. Zaskoczona tym pytaniem, podrapałam się po głowie: – No można go porównać – odparłam po chwili zastanowienia – z Johnem Steinbeckiem, Williamem Faulknerem czy Erskinem Caldwellem. – To dlaczego w takim razie ten Myśliwski nie dostał jeszcze Nobla? – zapytała, a potem zerknęła na zegarek i nie czekając na moją odpowiedź, znikła w tłumie ludzi wychodzących z budynku.