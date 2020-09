Żeby ktoś wreszcie uwierzył

Zaznacza przy tym słusznie, że przemoc w związku może stosować osoba każdej płci i orientacji seksualnej. Bohaterkami książki są jednak w większości kobiety, które doświadczyły przemocy ze strony partnera.

Dlaczego nikt nie widzi… składa się ze świadectw osób doświadczających przemocy psychicznej przeplatanych rozmowami z psychoterapeutką, life coachem, adwokatką i psychologiem. Wywiady te wyjaśniają mechanizmy manipulacji, które sprawcy stosują wobec najbliższych osób. Dają też oddech między wstrząsającymi opowieściami. Struktura książki nie jest konsekwentna, tak jakby autorka podążała za rozedrganiem rozmówczyń. Niektóre opowieści tworzą zamknięte rozdziały, niektóre przewijają się przez całą narrację, jest też rozmowa z bohaterką, pierwsze świadectwo komentuje zaś psychoterapeutka.

Książka ma dużą wartość edukacyjną. Poznajemy techniki manipulacyjne: bombardowanie miłością, przyciąganie–odpychanie, bierną agresję, projekcje. W toksycznych związkach pojawiają się wykorzystywanie, poniżanie, dręczenie, oszustwa, wyzwiska, czasem też przemoc fizyczna i seksualna. Brakuje nazwania i opisania zjawiska, które występuje w narracjach bohaterek szczególnie często, czyli gaslightingu. To okrutna manipulacja prowadząca do kwestionowania własnego zdrowia psychicznego przez osobę, która jej doświadcza. Uwiera nazywanie bohaterek i bohaterów książki ofiarami. To osoby, które doświadczyły długotrwałej przemocy, przetrwały ją i miały w dodatku dość siły i odwagi, żeby o niej opowiedzieć. Ocalały.

–

Renata Kim

Dlaczego nikt nie widzi, że umieram

Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2020, s. 287