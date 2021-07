Bunt przeciw tyranii merytokracji

W merytokratycznym rozumieniu tej zasady (niezbyt zgodnym z intencjami Rawlsa), nawet jeśli nierówności okażą się duże, to będą oparte na premiowaniu „najlepszych”, czyli tych którzy wytwarzają najwięcej miejsc pracy, współtworzą postęp naukowo-techniczny, więc i wnoszą maksymalne korzyści dla najgorzej sytuowanych. Na tym opierała się obietnica merytokratycznej hierarchii. Pasowała ona idealnie do neoliberalnej „teorii skapywania”, według której im więcej bogactwa będą gromadzić najlepiej sytuowani, tym więcej dostaną biedniejsi. Dlatego tak cieszono się ze świetnych wyników na rynkach finansowych, bo przecież „przypływ podnosi wszystkie łodzie”. Tymczasem w USA od lat 80. rosnące nierówności społeczne wprost przekładały się na gorsze warunki bytowe, stagnację płac (mimo wzrostu wydajności), pogarszającą się sytuację zdrowotną, trudniejszy dostęp do rynku mieszkaniowego itd. Wraz z falsyfikacją pewnych koncepcji ekonomicznych merytokratyczna obietnica okazała się oszustwem.

Upokorzenie i zgony z rozpaczy

Sandel pokazuje, jak ideologia merytokracji wprost przyczynia się do wzrostu tzw. zgonów z rozpaczy, powiązanych z chronicznym stresem i depresją. Chodzi o dotykającą USA epidemię śmierci spowodowanych samobójstwami, przedawkowaniem narkotyków i alkoholizmem. Przyczyniła się ona do bezprecedensowego w historii powojennej tego kraju spadku oczekiwanej długości życia przez trzy lata z rzędu – i to jeszcze przed pandemią.

Filozof wskazuje, jak wiele problemów USA i reszty świata zachodniego wiąże się wyraźnie z merytokratycznym upokorzeniem. Tym, którzy nie zdali testów z wysokim wynikiem, którzy nie dostali się do najlepszych uczelni, którzy nie są w czołówce w swojej klasie – system ten łamie serca. Odbiera im satysfakcję z własnej roli społecznej. Alienuje ich od ich własnej pracy. Wbija im do głowy, że są beznadziejni.

I w tym momencie powraca prorocza krytyka merytokracji z 1958 r. autorstwa Michaela Younga. Autor ten przewidział, że system merytokratyczny będzie paradoksalnie odbierał godność ludziom z nizin społecznych. W dawniejszym, feudalnym systemie osoby z warstw niższych wiedziały, że są na gorszym miejscu, ale nie miały powodu czuć, że to jest ich wina. Mogły nawet uznać, że doświadczają niesprawiedliwości i w skrajniejszych przypadkach zebrać siły przeciwko ciemiężcom.

W merytokracji nie ma takiej pociechy, a sprawcą niedoli biednego może być tylko on sam. Jesteś sprawiedliwie nagradzany za swój brak wartości. W tym sensie Sandel za Youngiem zauważa, że psychologicznie merytokracja staje się wręcz okrutniejszą formą arystokracji.

Sandel stwierdza, że współczesne uniwersytety i cały system edukacji stały się instrumentem tego rodzaju niesprawiedliwości i upokarzania klasowego – generując śmierci z rozpaczy, a nie zapobiegając im. Dla filozofa najlepsze uniwersytety razem z całym ich przedsionkiem edukacyjnym (w szczególności z fenomenem helicopter parenting, tj. chuchania na dziecko, by jak najlepiej przygotować je do dostania się na najlepszą uczelnię) zamiast być ośrodkiem samorozwoju i pogłębionego namysłu, stały się maszynką do mięsa: produkującą elity technokratycznego zarządzania globem oraz wydalającą „odpady” w postaci osób o niższej wartości dla systemu.

Bunt przeciw merytokracji

Merytokracja staje się doskonałym narzędziem rozbijania wspólnoty świata pracy. Atomizuje ona osoby w biedzie, bo wpycha je w życie we wstydzie i depresji. Odbiera wolę do zbiorowego działania – choćby i samopomocy. W konsekwencji powstaje ogromna pustka. Rośnie poczucie bycia „żołnierzem wyklętym” i potrzeba przywrócenia godności.

Sandel pisze: „Young prognozował, że ten toksyczny koktajl złożony z pychy i niechęci musi wywołać reakcję polityczną. Swoją dystopijną opowieść zakończył stwierdzeniem, że w 2034 roku klasy mniej wykształcone powstaną do populistycznej rewolty przeciwko elitom merytokratycznym. W 2016 roku Wielka Brytania zagłosowała za brexitem, a Stany Zjednoczone wybrały Trumpa. Rewolta wybuchła 18 lat przed prognozowanym terminem”.

I tu autor Tyranii merytokracji szkicuje figurę wyborcy Trumpa: białego mężczyzny z klasy pracującej, a może i pseudo-klasy średniej (właściciel małego przedsiębiorstwa), bez wyższego wykształcenia, czującego się przegranym. Taki człowiek doskonale rozumie, że system kapitalistycznej merytokracji jest nie fair. Ale i tak nienawidzi akcji afirmatywnej: „No, bo tu mu się ktoś wcina w kolejkę”. Podtrzymuje okrutny system, bo sprawiedliwie będzie tylko wtedy gdy wszystkim będzie ciężko tak jemu…

Zarysowana przez Sandela figura wzgardzonego wyborcy Trumpa przywodzi mi na myśl postać Ala Bundy’ego. Zna go chyba każdy z pokolenia wychowanego na MacGyverze czy Drużynie A.

To główny bohater kultowego Świata według Bundych (od niego wywodzi się nasz Świat według Kiepskich). Serial ten miał być pastiszem na wszystkie sitcomy o modelowych rodzinach z klasy średniej. Tutaj bohaterem byli nieudacznicy z klasy pracującej – upokorzeni dniem codziennym, samolubni i wredni, ale lojalni wobec siebie. Serial w zamyśle miał być seansem pocieszenia w stylu: „O! patrz jaki głąb – ma gorzej niż ja”. Powstał w kulturze i w czasach, w których satysfakcję czerpać miało się z bycia ponad innymi w hierarchii dziobania. To było apogeum ery Reagana, z jej kultem pieniądza i sukcesu. Ale dość szybko serial ten stał się wehikułem afirmacji swoistego ludowego bohaterstwa.

Pewnego razu, gdy Al odwiedzał starą szkołę, odchodząca na emeryturę bibliotekarka oznajmia mu, że jej radość przynosi wiedza, a on jest życiowym przegranym. W reakcji na jej drwiny Bundy wygłosił taką przemowę:

„Więc masz mnie za przegrywa? Tylko dlatego, że mam dziadowską pracę, której nienawidzę; rodzinę, która mnie nie szanuje; całe miasto, które przeklina dzień, w którym się urodziłem? Cóż, to może oznaczać dla ciebie przegrywa. Ale ci coś powiem…

Każdego ranka, kiedy się budzę, wiem, że nie będzie lepiej, dopóki nie położę się znowu spać. Wstaję więc, wypijam rozwodniony sok i wcinam jeszcze zimnego tosta. Wsiadam do mojego samochodu bez tapicerki, bez paliwa i z sześcioma ratami do spłacenia, żeby przedzierać się przez korki tylko dla przywileju nakładania tanich butów na spuchnięte kopyta ludzi takich jak ty. Nigdy nie będę grał w football tak, jak myślałem, że będę. Nigdy nie poznam dotyku pięknej kobiety. (…) Ale nie jestem przegrywem. Bo, mimo tego wszystkiego, ja i każdy inny facet, który nigdy nie będzie tym, czym chciał być – wciąż tu jesteśmy. (…) I fakt, że nie wpakowałem sobie kulki w łeb – ty ludzki pasztecie – czyni mnie zwycięzcą”.



Al Bundy stał się trochę pastiszem, a trochę afirmacją tej podłości, mizoginii i wredoty, które są pochodną nienawiści do siebie za bycie przegranym. Jakby ta wredota dawała siłę walczyć dalej.

Jest taki popularny wśród amerykańskich autorów poradników bon mot: „Największa chwała nie jest w tym, żeby nigdy nie upadać, tylko by wstawać za każdym razem, gdy upadniemy”. Al Bundy temu przesłaniu nadał bardzo gorzką postać: w realiach chronicznej depresji na chwałę zasługuje samo wstawanie do pracy. Przemowa znana pt. Więc masz mnie za przegrywa? umieszczona jest na serwisie YouTube, gdzie ma prawie 1,5 mln odsłon. Pięć lat temu jeden z użytkowników skomentował go: „Wiem, że to brzmi dziwnie, ale jakiś czas temu byłem w bardzo mrocznym miejscu w moim życiu i myślałem o samobójstwie. Zobaczyłem ten odcinek i faktycznie zainspirował mnie do trzymania się trochę dłużej. Moje życie wreszcie obróciło się o 180 stopni i bardzo cieszę się, że nadal tu jestem”. Inny napisał dwa lata temu: „Czarni mają MLK [Martina Luthera Kinga] i jego przemowę pt. Miałem sen. Ja mam to”. Bundy trafił w jakąś czułą strunę.

W Tyranii merytokracji Sandel pisze też o tym, jak merytokratyczny wyścig do perfekcjonizmu szkodzi nawet tym najlepiej wykształconym – odbiera im refleksyjność i przyucza do absurdalnej testomanii. Jednocześnie uniwersytety zamienia w szczeble prywatnej kariery – odzierając je z namysłu nad losami innych i wspólnoty, nad dobrem wspólnym. Jednak to, jak przez merytokrację upodla się najsłabszych, jest jednym z najbardziej poruszających wątków książki Sandela.

W kultowym filmie science fiction Johna Carpentera pt. Oni żyją (1988) główny bohater John Nada zmaga się z poszukiwaniem pracy w Los Angeles doby triumfu reaganomiki. Odkrywa specjalne okulary przeciwsłoneczne, po których założeniu świat traci barwy, a wszelkie treści ujawniają najbardziej czyste, dosadne przesłanie. Bilbordy, kolorowe pisemka, reklamy okazują się nawoływać wielkimi literami: „Konsumuj”, „Bądź posłuszny”, „Nie myśl”. Banknoty mówią: „To jest twój bóg”. Książka Sandela działa w trochę podobny sposób wobec idei merytokracji. Normalnie postrzegamy ją jako sensowną, sprawiedliwą i słuszną podstawę ładu społecznego. Ale po założeniu okularów krytycznej analizy widzimy, że jest ideologią – niedostrzegalną, a dominującą.

I tak szlachetne hasła o nagradzaniu kompetencji, zasług, talentów i pracy mówią: „Jeśli przegrałeś – znaj swoje miejsce”, „Pracuj ciężej, więcej, mocniej”, „Produktywność ponad zdrowie”. Merytokracja okazuje się idealnym mechanizmem eksploatacji ekonomicznej. Najgorsze zaś jest to, że usprawiedliwia pogardę wobec biedniejszych i gorzej wykształconych. Klasistowskie stereotypy – o tym, że „biedni to nieroby”, „gorzej wykształceni to głupki”, i że „niziny społeczne przepijają 500+” – są ostatnimi publicznie akceptowalnymi uprzedzeniami. Ta pogarda musiała zrodzić bunt „wyklętych”. I jeśli chcemy szukać zrównoważonego i sprawiedliwego ładu społecznego, musimy dostrzec oszustwo merytokratycznej obietnicy.

Czytaj także Żyjemy razem

–

Michael Sandel

Tyrania merytokracji. Co się stało z dobrem wspólnym

tłum. Bartosz Sałbut, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2020, s. 364