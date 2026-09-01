Subskrybuj
Szukaj
Wyszukaj materiały z lat 2006-2026
fot. Wydawnictwo Poznańskie
Literatura
Zobacz wszystkie artykuły autora

Co oni nam zrobili? O popkulturze lat 00.

wrzesień 2026

Miałam cztery lata, kiedy wyciekła sekstaśma Paris Hilton. Osiem, gdy Britney Spears w akcie desperacji ogoliła głowę. Piętnaście, gdy Kim Kardashian zapozowała z butelką szampana w ręku i kieliszkiem ustawionym na pupie. Czy wydarzenia te stały się kluczowymi budulcami mojej tożsamości? Sophie Gilbert twierdzi, że tak.

Miałam cztery lata, kiedy wyciekła sekstaśma Paris Hilton. Osiem, gdy Britney Spears w akcie desperacji ogoliła głowę. Piętnaście, gdy Kim Kardashian zapozowała…

Czytaj bez ograniczeń

Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich artykułów, e-wydań i archiwum

  • Pełny dostęp do wszystkich artykułów
  • Każdy nowy numer od razu w e-wydaniu
  • Archiwum numerów zawsze pod ręką
Rozpocznij prenumeratę
Artykuł pojawił się w numerze: Pokolenie dopaminy