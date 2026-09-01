Co oni nam zrobili? O popkulturze lat 00.

Miałam cztery lata, kiedy wyciekła sekstaśma Paris Hilton. Osiem, gdy Britney Spears w akcie desperacji ogoliła głowę. Piętnaście, gdy Kim Kardashian zapozowała…
Miałam cztery lata, kiedy wyciekła sekstaśma Paris Hilton. Osiem, gdy Britney Spears w akcie desperacji ogoliła głowę. Piętnaście, gdy Kim Kardashian zapozowała z butelką szampana w ręku i kieliszkiem ustawionym na pupie. Czy wydarzenia te stały się kluczowymi budulcami mojej tożsamości? Sophie Gilbert twierdzi, że tak.
Miałam cztery lata, kiedy wyciekła sekstaśma Paris Hilton. Osiem, gdy Britney Spears w akcie desperacji ogoliła głowę. Piętnaście, gdy Kim Kardashian zapozowała…
W świecie muzyki alternatywnej wszystkie chwyty powinny być dozwolone. Jednak w latach 80. w Polsce był to męski klub: chłopcy stanowili centrum świata, a dziewczyny miały orbitować wokół nich jako chórzystki i groupies. Innych ról nie przewidziano.
Gdy 40 lat temu przedstawiciel skrajnej prawicy zdobył jeden mandat w Knesecie, podczas jego przemówień posłowie opuszczali salę. Dziś Itamar Ben Gwir i Becalel Smotricz piastują najwyższe urzędy i nadają ton izraelskiej polityce. Czy skrajna prawica wygrała wojnę o duszę Izraela?