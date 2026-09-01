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fot. Wydawnictwo Poznańskie
Literatura

Magdalena Kargul

Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; publikowała w portalu O.pl oraz „Wielogłosie”.
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„Będziesz wrzeszczeć”, czyli kobiety na polskiej scenie muzycznej

wrzesień 2026

W świecie muzyki alternatywnej wszystkie chwyty powinny być dozwolone. Jednak w latach 80. w Polsce był to męski klub: chłopcy stanowili centrum świata, a dziewczyny miały orbitować wokół nich jako chórzystki i groupies. Innych ról nie przewidziano.

Kobiety w takim układzie nie miały siły przebicia, więc łatwo było je zdyskredytować, posądzając o brak pomysłu na siebie czy autodestrukcyjne zachowania….

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Artykuł pojawił się w numerze: Pokolenie dopaminy