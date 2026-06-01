Kto tu jest u siebie?

Inspiracją dla filmu była głośna sprawa z Howard Beach. Zimą 1986 r. grupa białych napastników zaatakowała czarnych mężczyzn wychodzących z pizzerii, a Michael Griffith, uciekając, zginął potrącony przez samochód. Lee nie rekonstruuje jednak tamtej nocy. Wyjmuje z niej to, co odsłania mechanizm przemocy: pizzerię, kij baseballowy, śmierć czarnego mężczyzny i napięcie między czarną a włosko-amerykańską społecznością. Wszystko…
Filmoznawczyni, edukatorka filmowa, organizatorka przeglądów i festiwali filmowych. Dwukrotnie nominowana do nagrody PISF w kategorii krytyka filmowa. Laureatka Konkursu im. Krzysztofa Mętraka. Specjalistka od włoskiego kina, prowadzi w sieci „Accademię Włoskiego Kina”, w której przygląda...