Kto zje obiad u polipa?

Publikowany w 2016 r. na łamach „Literatury na Świecie” poemat Vasco da Gama w serii „Wunderkamera” Instytutu Mikołowskiego zostaje zaprezentowany z trzema cyklami poetyckimi: intermedialną Przewagą kręgów, montażowym poematem Mój zmęczony ojciec oraz pełnymi zadziwiających obrazów Uwagami do życia codziennego ptaków.

Dzięki książce przygotowanej przez Jakuba Kornhausera poznajemy sylwetkę bezkompromisowego artysty, zafascynowanego życiem przedmiotów, poszukującego nieustannie nowych form wyrazu, sytuujących się na pograniczu słowa i wizualności, eksplorującego podświadomość i sferę snu. Gellu Naum, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli rumuńskiego surrealizmu, jawi się jako poeta o zdolności do kreowania zaskakujących obrazów. Świat w jego wizji podlega śmiałym przeobrażeniom: to rzeczywistość, w której orzechy terroryzują miasta, krany są owadami o skrzydłach z celofanu, a pończochy mają usta i wąsy. W poemacie Vasco da Gama Naum zabiera nas w pasjonującą podróż przez świat wyobraźni, odkrywając tajemnice istnienia obiektów, które wyzwoliły się ze służby człowiekowi. Niespodzianki wkradają się także do formy pisanych tekstów: w Przewadze kręgów stary katalog modowy zmienia się w surrealistyczny wiersz. Rycinom towarzyszą oniryczne fragmenty poematu, wywracające na nice nasze czytelnicze przyzwyczajenia.

Cykle poetyckie Gellu Nauma – podobnie jak inicjujący serię Bierny wampir Gherasima Luki – pozwalają zanurzyć się w niepokojącym, ale i fascynującym świecie rumuńskiej awangardy, wciąż jeszcze przez polskiego czytelnika nieodkrytej i niedocenionej.

Gellu Naum

Vasco da Gama i inne cykle poetyckie

tłum. Jakub Kornhauser

Instytut Mikołowski, Mikołów 2019, s. 180