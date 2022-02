Mieszkanie brata było za małe dla nich wszystkich. Dwa pokoje w dziesięciopiętrowcu w Warszawie ledwo mieściły jego własną rodzinę. Troje dzieci musiało dzielić jedno biurko, więc zazwyczaj odrabiały lekcje na łóżkach piętrowych. Kiedy przyleciał Jasiek z rodziną, spali pokotem na podłodze. A potem przyszedł urzędnik od cudzoziemców z nakazem przeniesienia się do ośrodka dla uchodźców.

– Musimy rozpatrzeć państwa sprawę – powiedział tylko.

Jasiek pamięta zimno w busie, który wiózł ich głęboko w las. Trochę się nawet przestraszył, bo zanim zobaczył światła budynków, pomyślał, że wywożą ich, by zabić. Dziś nie rozumie tej myśli, ale wtedy śmierć była na porządku dziennym, realna i prawdziwa, jak dotyk własnej ręki. Brama, niskie dwupiętrowe budynki niczego mu nie przypominały. W Syrii takich nie mają. Wielkością być może podobne, lecz pozbawione balkonów z markizami i bez drzwi o łukowatych kształtach. Te były po prostu drzwiami w kolorze burym, za którymi krył się bardzo wąski korytarz z innymi drzwiami sąsiadującymi jedne od drugich w odstępie kilku metrów.

– Jak w więzieniu. I tak przez chwilę się poczułem, szczególnie gdy moja najstarsza córka przytuliła się nagle, jakby się bała, że nam ją odbiorą. Nie rozumiałem wtedy języka polskiego w ogóle, nie było tłumacza, strażnicy wskazywali nam otwarte drzwi gestem, którego nie nazwałbym przyjaznym. Wyczuwałem ich zniecierpliwienie i jakąś niechęć. Zachowywali się, jakbym się tam znalazł na własne życzenie, jakbym się wprosił, a ja przecież wcale nie chciałem tam być.

Pierwszy tydzień był najtrudniejszy. Pokój mieścił trzy łóżka piętrowe, mały stolik, tylko jedno krzesło, szafkę, lodówkę wielkości starego telewizora – i to wszystko. Gdy stanęli wszyscy wokół stolika, nie zmieściłby się już nikt. Mijając się, musieli przechodzić bokiem, a i tak nie unikali potrącenia. Łazienka znajdowała się na końcu korytarza i zawsze była do niej kolejka, więc bywało, że Jasiek po prostu nie brał prysznica przez kilka kolejnych dni, aż żona musiała zwracać mu uwagę.

– To był trudny czas. Nie miałem pracy. Wiesz, jak czuje się mężczyzna, który nie ma pracy, a chce zadbać o rodzinę? Jak zero. Jak nikt. Wpadłem w depresję, ale o tym nie wiedziałem, dopiero po kilku miesiącach lekarka, która nas od czasu do czasu badała, po prostu to stwierdziła. Mówiłem już wtedy trochę po polsku, więc mogłem jej powiedzieć, że nie mam ochoty wstać rano z łóżka ani jeść. Wszystkim nam nic nie chciało się robić, bo i nie było co robić. Poza nauką języka polskiego, którą bardzo wziąłem sobie do serca.

Ponieważ mówił po polsku najlepiej z całej rodziny, to z pomocą nauczycielki pisał od czasu do czasu prośby o wypisanie z ośrodka. Uznał, że mieszkanie w nim nie sprzyja ani jego relacjom z dziećmi, ani z żoną.

Coraz częściej się kłócili. Jasiek nawet nie chciał myśleć o rozwodzie. Raz, że nikt z jego bliskich nigdy się nie rozwodził, było to nie do pomyślenia w bardzo tradycyjnej muzułmańskiej rodzinie. Dwa, że kochał żonę i chociaż czuł, że zawiódł jako mąż i nie jest w stanie zapewnić dzieciom i jej życia, jakiego dla nich pragnął, to mimo wszystko wciąż wierzył, że się uda. Lekarka przepisała mu leki na depresję i już po miesiącu zaczął czuć, że uda mu się odbudować życie. W nowym miejscu, w nowym języku, w nowej kulturze, w nowej pracy. W Damaszku uczył biologii w szkole, w Polsce nie widział się w tej roli zupełnie.

– Znam się na roślinach, wiem, które zioła do czego służą, więc wymyśliłem sobie sklep z naturalnymi produktami. Kiedy zdradziłem swój pomysł w ośrodku, wszyscy zaczęli się ze mnie śmiać. Nie miałem pojęcia, ile kosztuje wynajęcie lokalu w Warszawie. Kilka tysięcy złotych. Co najmniej. Ale ktoś powiedział mi o targu na Bakalarskiej.

Od tamtej pory to stało się jego jedynym celem, poza zdobyciem jakiegokolwiek mieszkania. Po ponad roku w ośrodku dla uchodźców w końcu mogli go opuścić. Pomogła znowu żona brata. To ona znalazła osobę, która zgodziła się na wynajem własnego mieszkania na warszawskim Ursusie za niecałe 500 zł. Jasiek poczuł, że tego wiatru w żagle nie chce zatrzymać. Za wiadomością o mieszkaniu przyszła informacja o punkcie na Bakalarskiej. Minęła właśnie pierwsza fala COVID-u i zaczęło się lato.

– Czy mogę z tego utrzymać rodzinę? – Wzrusza ramionami. – Daję radę. Za pieniądze z Urzędu ds. Cudzoziemców i dzięki pracy żony mamy co jeść i gdzie spać. Żona sprząta mieszkania i czasem oprócz pensji ktoś zostawia jej na stole w kuchni dodatkowe pieniądze. Ludzie generalnie są dobrzy, kiedy znają twoją sytuację życiową. Na zaczepki na ulicy i słowa typu „ciapaty” przestałem już reagować. To zwykła głupota ludzka.

Pod specjalnym nadzorem

– Co tu robicie? – spytał jeden z pograniczników. – Nie powinno was tu być.

– To chyba miejsce publiczne i dla każdego? – Mój kolega nie zamierzał zostawiać oświadczenia strażnika bez komentarza.

– Ale miejsce przygraniczne, więc pod specjalnym nadzorem. Jeśli nie macie ważnego powodu, żeby tu być, to proszę, opuśćcie ten teren.

– Mamy rzeczy dla uchodźców za granicą, moglibyście nam pomóc? – Postanowiłam postawić sprawę jasno.

Zapadło milczenie. Strażnicy patrzyli na siebie, jakby chcieli porozumieć się tylko wzrokiem. Wyczuwałam nie tylko napięcie między nimi a nami, ale także ich wahanie, czy w ogóle powinni z nami rozmawiać. W końcu jeden podszedł bliżej, przytulając broń jeszcze bardziej do siebie.

– Nic wam nie powiedziałem, ale 14 km stąd na północ stoi stara drewniana chata. Tam możecie wszystko poskładać, tak jak inni, którzy tutaj trafiają. My to potem poprzerzucamy przez granicę. Tyle możemy zrobić. – Podszedł jeszcze bliżej. – Jeśli komuś piśniecie choćby słowo, to nic już dla tych ludzi nie zrobimy. Zrozumcie, my też jesteśmy ludźmi, więc pomagamy, jak możemy, ale mamy własne rozkazy. To nasza praca.

Popatrzyłam na pozostałych, milcząco potakujących głowami. Nie wszyscy potakiwali. Byli i tacy, którzy stali nieco dalej, połowicznie do nas odwróceni, których wzrok nie wyrażał kompletnie niczego.

Wycofaliśmy się więc powoli, zaczął padać deszcz i kiedy doszliśmy do samochodu, byliśmy już kompletnie przemoczeni.

Czytaj także Bliźni na granicy

Nie wygląda pan na Polaka

– Pytasz mnie, co sądzę o sytuacji na granicy. – Hamid rozkłada ręce i kładzie dłonie na stole. Siedzimy w kawiarni w Warszawie. Obok nas zaledwie kilka osób. Od czasu do czasu łapię spojrzenia innych, bo Hamid wygląda jak nie stąd. – Nie mam słów. Bo co tu można powiedzieć ponad to, co wszystkie media społecznościowe mówią: upadek humanitaryzmu. Jak można nie pomóc człowiekowi, który umiera z zimna i głodu? W obronie granic? Ale przed czym i kim? Kilkunastoma ludźmi, którzy są tak słabi, że nie potrafią ustać na nogach? Że przyjdą za nimi inni?

Hamidowi trochę trzęsie się głos. Podniesiony o jedną nutę, wzbudza jeszcze większe zainteresowanie przy sąsiednich stolikach. Tym bardziej że polszczyzna mężczyzny jest łamana twardym akcentem, niepozostawiającym wątpliwości co do jego pochodzenia. Hamid przyjechał do Polski z Sudanu, z muzułmańskiej, północnej jego części, w której w pewnym momencie posądzono go, że jest szpiegiem Południa. Żołnierz od 18. roku życia nie przyznawał się do zdrady nawet podczas przesłuchań. Musiał siedzieć ze związanymi za plecami dłońmi na nodze od niewielkiego odwróconego do góry nóżkami stołka. W areszcie trzymano go ponad dwa tygodnie, a potem wypuszczono prosto na pustynię, gdzie znalazł go mężczyzna pracujący dla WHO, Polak. Rany na ciele Hamida nie pozostawiały wątpliwości, co mu się przytrafiło. Tydzień później był już w Polsce.

— pełna wersja tekstu dostępna jest w drukowanych i elektronicznych wydaniach Miesięcznika Znak