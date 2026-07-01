Flamingi nad Albanią

Byłam akurat nieopodal, we Wlorze, gdzie wszyscy plotkowali już o spektakularnym projekcie, który miał przynieść tysiące miejsc pracy. Część utyskiwała na to, że Albańczycy stracą dostęp do bajkowych plaż w jednym z najpiękniejszych zakątków kraju, ale w internetowych debatach głoś-no rozbrzmiewał zachwyt: wielki świat wreszcie odkrył małą Albanię. Tylko niewielka grupa aktywistów zwracała uwagę, że część inwestycji obejmie unikatowe przyrodniczo rozlewisko rzeki Vjosy, zniszczy miejsce postojowe na szlaku flamingów i nieodwracalnie…
Pisarka, reportażystka. Autorka powieści Toksymia (2009) oraz zbiorów reportaży Bukareszt. Kurz i krew (2013) i Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii (2018), za którą otrzymała Paszport „Polityki” i Nagrodę Kościelskich. Obecnie pracuje nad zbiorem...