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fot. Katarzyna Lasoń, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
Felietony
Małgorzata Rejmer

Małgorzata Rejmer

Pisarka, reportażystka. Autorka powieści Toksymia (2009) oraz zbiorów reportaży Bukareszt. Kurz i krew (2013) i Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii (2018), za którą otrzymała Paszport „Polityki” i Nagrodę Kościelskich. Obecnie pracuje nad zbiorem...
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Flamingi nad Albanią

lipiec 2026

Kiedy dwa lata temu dowiedziałam się, że Ivanka Trump i Jared Kushner chcą wybudować luksusowy resort na albańskiej wyspie Sazan, a do tego kompleks hoteli w okolicy Zvernec, pomyślałam: „Żegnaj, raju”

Byłam akurat nieopodal, we Wlorze, gdzie wszyscy plotkowali już o spektakularnym projekcie, który miał przynieść tysiące miejsc pracy. Część utyskiwała na to, że Albańczycy stracą dostęp do bajkowych plaż w jednym z najpiękniejszych zakątków kraju, ale w internetowych debatach głoś-no rozbrzmiewał zachwyt: wielki świat wreszcie odkrył małą Albanię. Tylko niewielka grupa aktywistów zwracała uwagę, że część inwestycji obejmie unikatowe przyrodniczo rozlewisko rzeki Vjosy, zniszczy miejsce postojowe na szlaku flamingów i nieodwracalnie…

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Artykuł pojawił się w numerze: Poza zasięgiem