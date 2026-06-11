Nowy Gospodinow, 66. Krakowski Festiwal Filmowy i Carrington w Warszawie | Przed premierą | Amelia Sarnowska

„Przed premierą” to podcast o kulturze, która dopiero powstaje – i rozmowy o tytułach, o których będzie głośno. Amelia Sarnowska zagląda za kulisy wystaw i teatrów, przysiada się do biurek pisarzy i tłumaczy, pytając, jak i nad czym pracują. Bo wierzymy w proces.

Na gruncie literatury: premiera nowej książki jednego z laureatów międzynarodowego Bookera. Georgi Gospodinow już za kilka tygodni będzie gościł w Polsce na Górach Literatury, a 1 lipca polscy czytelnicy dostaną do rąk tłumaczenie kolejnej jego książki: zbioru opowiadań „I wszystko stało się księżycem” (Wydawnictwo Literackie). O książce rozmawiamy z tłumaczką prozy Gospodinowa, Magdaleną Pytlak.

Z końcem maja rozpoczął się 66. Krakowski Festiwal Filmowy. To najstarszy w Polsce festiwal poświęcony dokumentowi, animacji i krótkiemu metrażowi. Wydarzenie potrwa do 7 czerwca. Jednym z głównych tematów tegorocznej edycji jest cyfrowy świat, a także sztuczna inteligencja. O tym, dlaczego warto udać się do Krakowa, opowiadają Barbara Orlicz-Szczypuła i Anita Piotrowska, dyrektorki wydarzenia.

Sztuka jako akt oporu. Z końcem czerwca w warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej otwarcie wystawy, która rzuca nowe światło na twórczość surrealistyczną na świecie i w Polsce. Zaprezentowane zostaną dzieła m.in. Pabla Picassa i Leonory Carrington. W szczegóły wystawy „Jesteś w sercu zmian. Surrealizm i antyfaszyzm” wprowadza nas jedna z kuratorek, Magda Lipska.

W odcinku:

(01:30) Nowy Gospodinow, czyli „I wszystko stało się księżycem”

(19:24) Jubileusz KFF-u, czyli najstarszy festiwal filmowy w Polsce

(40:40) Surrealistyczna Warszawa. „Jesteś w sercu zmian. Surrealizm i antyfaszyzm” już wkrótce w MSN

Realizacja: Tomasz Kruk