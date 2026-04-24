Najsmutniejsze zdanie w literaturze, Rzeki Literatury i „Nikt was tu nie chce” | Przed premierą | Amelia Sarnowska

Niebawem do rąk polskich czytelników trafi tłumaczenie powieści „Flesh”. To opowieść o tym, co to znaczy być męskim ciałem we współczesnym świecie. Proza surowa – bo taka właśnie ma być. David Szalay, autor znany już w Polsce, został za nią uhonorowany Nagrodą Bookera. Jak przyznaje Dobromiła Jankowska, polska tłumaczka jego książek, zdanie wieńczące tę opowieść było jednym z najsmutniejszych zdań w literaturze, jakie przyszło jej tłumaczyć. O czym opowiada „Ciało” i co warto wiedzieć o twórczości Szalaya?

W odcinku rozmawiamy też o pierwszej edycji Festiwalu Rzeki Literatury – nowym wydarzeniu na festiwalowej mapie Polski. Jak podkreśla Irek Grin, dyrektor festiwalu, Rzeki i Góry Literatury to dwa odrębne byty, które będą rządzić się swoimi prawami. Jak zapowiada, podczas tegorocznych edycji będzie można przedpremierowo wysłuchać fragmentu najnowszej powieści Olgi Tokarczuk (która ukaże się w październiku tego roku). Czym są współczesne terytoria i dlaczego warto na nowo pytać dziś o to, co znaczy tożsamość?

Na gruncie sztuki zapraszamy do warszawskiej Zachęty. Z końcem maja zostanie tu zaprezentowana wystawa Krzysztofa Gila „Nikt was tu nie chce”. Artysta, sam romskiego pochodzenia, nie ma ambicji, by objaśniać, jacy Romowie są, bądź nie są. Jego prace nie są prośbą o akceptację – sztuka ta przede wszystkim obnaża uniwersalne mechanizmy wykluczenia. Jak zapowiada producentka wystaw w Zachęcie, Dominika Kaszewska, na wystawie nie wszystko będzie tym, czym może wydawać się na pierwszy rzut oka.

„Przed premierą” to podcast o kulturze, która dopiero powstaje – i rozmowy o tytułach, o których będzie głośno. Amelia Sarnowska zagląda za kulisy teatrów i wystaw, przysiada się do biurek pisarek i tłumaczy, pytając, jak i nad czym pracują. Bo wierzymy w proces.

W odcinku:

(02:00) „Flesh” Davida Szalaya. Dlaczego otrzymała Nagrodę Bookera?

(18:02) Irek Grin o Festiwalu Rzeki Literatury i tym jak mają się do Gór?

(37:17) Czym jest gettoizacja? Wystawa „Nikt was tu nie chce” w Zachęcie

Realizacja: Tomasz Kruk