Dzieci też rozumieją sztukę

Sztuka jest do niczego i do wszystkiego. Może być dla samej siebie, a jednocześnie może też realizować masę zadań i odpowiadać na różne ludzkie potrzeby. Kiedy pracowałam nad książką Po co nam sztuka?, zastanawianie się nad tym, co sztuka robi, wydawało mi się ciekawsze niż próby jej definiowania. Może nawet myślałam, że tak łatwiej będzie mi to złapać? Szybko okazało się, że nazwanie, jak sztuka oddziałuje, to równie trudna sprawa. Ostatecznie pożyczyłam od Alvy Noëgo metaforę dziwnego narzędzia.

Zwykłe narzędzia są przedłużeniem naszego ciała: pozwalają robić coś lepiej, szybciej, dokładniej. Dziwne narzędzia działają trochę inaczej. Nie gwarantują, że będzie łatwiej. Zdarza się, że komplikują (nasz własny) obraz świata, dostarczając innych punktów widzenia. Podważają przekonania, które wydawały nam się nie do ruszenia. Wreszcie dziwne narzędzia uchylają drzwi, przez które wkrada się niejednoznaczność, bo w sztuce więcej jest znaków zapytania niż rozstrzygnięć. W tym sensie sztuka wystawia ludzkie myślenie, działanie, tworzenie na pokaz. Dziwne narzędzia pozwalają nam doświadczać świata i myśleć o nim na różne sposoby, a także badać samych siebie. Zajmuję się zawodowo edukacją nieformalną, a sztuka to dla mnie nie tylko dziwne, ale też wspaniałe i niedoceniane narzędzie poznawcze. Zaczynam od wzniosłej deklaracji, lecz obiecuję zejść na ziemię i przybliżyć kilka kontekstów, w których role główne odgrywają: dzieci, sztuka i edukacja.

Bez fajerwerków