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Starszy mężczyzna (Koji Kamoji) ubrany w ciemny garnitur. W tle biały labirynt, część wystawy autora.
fot. Marek Krzyżanek, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki
Kultura i Sztuka
Amelia Sarnowska

Amelia Sarnowska

Autorka podcastu „Przed premierą”, czyli rozmów o kulturze, która dopiero powstaje, i o tytułach, o których wkrótce będzie głośno. Członkini redakcji miesięcznika ZNAK
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Koji Kamoji

Urodzony w 1935 roku w Tokio malarz, twórca obiektów i instalacji mieszkający i tworzący w Warszawie. Studiował na Uniwersytecie Artystycznym Musashino W 1959 roku przyjechał do Polski i podjął studia w Akademii Sztuk Pięknych w...
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Koji Kamoji: Mama mówiła, żebym nie jechał do Polski

październik 2026

Dochodzi południe. Do pracowni wchodzę z peoniami w ręku. Przekraczając próg, w głowie mam fragment przeczytanego kilka godzin wcześniej w pociągu wywiadu. Koji Kamoji przyznał w nim, że w Japonii zostawił wszystko: matkę, bliskich, dziewczynę. Od tej pierwszej usłyszał: „Jeśli nie musisz jechać, nie jedź”. Pojechał

Po drodze wstępuję do narożnej kwiaciarni. Zastanawiam się, co właściwie wyróżnia tego typu wywiady – z jakichś powodów rozmowy z ludźmi 80-, 90‑letnimi, którzy w ten czy inny sposób pozostawali kreatywni przez większość życia, zapamiętuje się na długo. Każda jest jedyna w swoim rodzaju, najgorsze, co można zrobić, to kurczowo trzymać się przygotowanego planu. Ludzi takich jak Koji Kamoji przede wszystkim się słucha. Nie odpytuje.

Uchwycić piękno

– Jednego dnia siedziałem sam w kawiarni, tu niedaleko, przy ul. Marszałkowskiej. Siedziałem i nagle po raz pierwszy w życiu poczułem, że jestem starcem. Miałem wtedy ok. 30 lat. W głowie ukazał mi się wtedy obraz bibułki, poddającej się ruchowi wiatru, która jednak mu się nie przeciwstawia – opowiada mi chwilę później Kamoji. Pod koniec marca skończył 91 lat, większość życia spędził w Polsce.

Ze wspomnianej bibułki powstała praca po latach wystawiana z nadpisanym tytułem: Przeciąg / Starość. 12 półprzezroczystych arkuszy wykonanych z najdelikatniejszej japońskiej bibuły, z wyciętymi pośrodku otworami. Całość tworzy rodzaj papierowego korytarza, wprawianego w ruch najlżejszym powiewem wiatru. Wiosną tego roku miałam okazję oglądać tę pracę we wrocławskim Pawilonie Czterech Kopuł, w ramach wystawy Wschód słońca na Zachodzie.

Mam do dziś zachowane zdjęcie, na którym przez ciąg wyciętych dziur widać postać przyglądającą się instalacji z drugiej strony. Kobieta, kimkolwiek jest, do dziś najpewniej nie zdaje sobie sprawy, że tamtego dnia uwieczniłam jej uważność na fotografii.

Tym też mogłaby być starość, myślę: podglądaniem siebie z chwil, które w życiu angażowały nas najbardziej. Przestrzeń, jaką tworzą poruszane powietrzem płachty papieru, wyczula świadomość na przepływ czasu.

Kiedy składam wizytę, Koji przygotowuje się już do wystawy tokijskiej. Jedna dopiero co skończyła…

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Artykuł pojawił się w numerze: Sztuka leczy naszą codzienność